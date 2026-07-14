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        Haberler Bilgi Gündem YKS SONUCU SORGULAMA EKRANI: ÖSYM 2026 YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? YKS sonuçları erken açıklanır mı? Üniversite sınavı sonuçları açıklanma tarihi...

        YKS SONUCU SORGULAMA EKRANI: ÖSYM 2026 YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? YKS sonuçları erken açıklanır mı? Üniversite sınavı sonuçları açıklanma tarihi...

        20-21 Haziran 2026 tarihlerinde üç ayrı oturumda uygulanan 2026 YKS'nin sona ermesiyle birlikte adaylar için sonuçların açıklanacağı güne yönelik geri sayım başladı. TYT, AYT ve YDT'ye katılan milyonlarca aday, netlerine göre puan ve başarı sırası tahminleri yaparken ÖSYM'den gelecek resmi açıklamayı bekliyor. Sonuç tarihi sınav takviminde duyurulsa da ilan sürecinin öne çekilip çekilmeyeceği merak konusu oldu. Peki, 2026 YKS sonuçları hangi gün açıklanacak, adaylar sonuçlarını nereden ve nasıl öğrenebilecek? İşte sonuç sorgulama süreciyle ilgili bilinmesi gerekenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Temmuz 2026 - 10:54 Güncelleme:
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        1

        2026 YKS’nin ardından gözler ÖSYM’den gelecek sonuç duyurusuna çevrildi. Üniversite hayali kuran adaylar, puanlarını ve başarı sıralamalarını öğrenerek tercih sürecine yön vermeye hazırlanıyor. Sonuç ekranının ne zaman erişime açılacağı merak edilirken, açıklamanın ÖSYM takviminde belirtilen tarihten önce yapılıp yapılmayacağı da araştırılıyor. Peki, 2026 YKS sonuçları açıklandı mı, erken açıklanma ihtimali var mı? İşte üniversite sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin güncel bilgiler...

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        YKS 2026 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ÖSYM’nin yayımladığı 2026 sınav takvimiyle birlikte YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih kesinleşti. Buna göre 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen üniversite sınavının sonuçları, 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü adayların erişimine sunulacak.

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        YKS 2026 SONUCU NEREDEN, NASIL SORGULANIR?

        TYT, AYT ve YDT sonuçlarının ilan edilmesinin ardından adaylar, T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleriyle AİS sistemine giriş yaparak sınav sonuçlarını görüntüleyebilecek.

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        YKS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

        ÖSYM, bazı yıllarda değerlendirme ve sistem kontrollerinin planlanandan erken tamamlanması durumunda sınav sonuçlarını takvimde belirtilen tarihten önce erişime açabiliyor.

        Ancak 2026-YKS’ye ilişkin puanlama, kontrol ve veri doğrulama işlemlerinin büyük bir hassasiyetle sürdürüldüğü belirtiliyor. Bu nedenle sonuçların birkaç gün erken duyurulması ihtimal dahilinde olsa da adayların, ÖSYM takviminde yer alan 22 Temmuz 2026 tarihini esas alması gerekiyor.

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        YKS 2026 TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        ÖSYM, 2026 YKS tercih sürecine ilişkin resmi takvimi henüz paylaşmadı. Tercih döneminin, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yayımlanacak tercih kılavuzuyla birlikte başlaması öngörülüyor.

        Üniversitelerin bölüm ve kontenjan bilgileriyle tercih tarihlerinin yer alacağı kılavuzun erişime açılması sonrası adaylar, seçimlerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapabilecek.

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        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
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