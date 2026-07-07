YKS TERCİH DÖNEMİ 2026 | YKS tercihleri ne zaman başlıyor? Üniversite sınavı tercihleri ne zaman yapılacak? YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milyonlarca öğrenci için büyük önem taşıyan YKS süreci tamamlandı. Sınav maratonunun sona ermesiyle birlikte hem üniversite adayları hem de veliler, tercih dönemine odaklanmış durumda. Adaylar, elde ettikleri puanlar ve başarı sıralamalarına göre en doğru üniversite ve bölüm tercihlerini yapabilmek için hazırlıklarını sürdürürken, gözler de resmi kurumlardan gelecek tercih takvimi ve kılavuz açıklamalarına çevrildi. Peki. YKS tercihleri ne zaman başlıyor? Üniversite sınavı tercihleri ne zaman yapılacak? Tüm ayrıntılar haberimizde.
YKS tercihleri ne zaman başlıyor? Üniversite sınavı tercihleri ne zaman yapılacak? Milyonlarca öğrenci için büyük önem taşıyan YKS süreci tamamlandı. Sınav maratonunun sona ermesiyle birlikte hem üniversite adayları hem de veliler, tercih dönemine odaklanmış durumda. Adaylar, elde ettikleri puanlar ve başarı sıralamalarına göre en doğru üniversite ve bölüm tercihlerini yapabilmek için hazırlıklarını sürdürürken, gözler de resmi kurumlardan gelecek tercih takvimi ve kılavuz açıklamalarına çevrildi. Peki. YKS tercihleri ne zaman başlıyor? Üniversite sınavı tercihleri ne zaman yapılacak? Tüm ayrıntılar haberimizde.
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Üniversite hayaline bir adım daha yaklaşmak isteyen adaylar için en kritik aşamalardan biri, sınav sonuçlarının açıklanması olacak. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) yayımladığı 2026 yılı sınav takvimine göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü erişime açılacak. Adaylar, sonuçlarını ÖSYM’nin resmi sonuç açıklama sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile görüntüleyebilecek. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte tercih süreci de hız kazanacak ve adaylar puanları ile başarı sıralamalarını dikkate alarak üniversite ve bölüm seçimlerine yön verecek.
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
ÖSYM tarafından tercih sürecine ilişkin resmi takvim henüz açıklanmış değil. Ancak önceki yıllardaki uygulamalar dikkate alındığında, üniversite tercih döneminin genellikle Temmuz ayının son günleri ya da Ağustos ayının ilk haftasında başladığı görülüyor. Bu doğrultuda, 2026 yılı için de sistemin yaklaşık 1 Ağustos civarında erişime açılması ve adaylara tercihlerini tamamlamaları için ortalama 10 gün süre verilmesi bekleniyor.