YKS TERCİH DÖNEMİ 2026 | YKS tercihleri ne zaman başlıyor? Üniversite sınavı tercihleri ne zaman yapılacak? YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS tercihleri ne zaman başlıyor? Üniversite sınavı tercihleri ne zaman yapılacak? Milyonlarca öğrenci için büyük önem taşıyan YKS süreci tamamlandı. Sınav maratonunun sona ermesiyle birlikte hem üniversite adayları hem de veliler, tercih dönemine odaklanmış durumda. Adaylar, elde ettikleri puanlar ve başarı sıralamalarına göre en doğru üniversite ve bölüm tercihlerini yapabilmek için hazırlıklarını sürdürürken, gözler de resmi kurumlardan gelecek tercih takvimi ve kılavuz açıklamalarına çevrildi. Peki. YKS tercihleri ne zaman başlıyor? Üniversite sınavı tercihleri ne zaman yapılacak? Tüm ayrıntılar haberimizde.