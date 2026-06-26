Zamlı evde bakım maaşı hesaplama: 2026 Zamlı evde bakım maaşı ne kadar olacak?
Temmuz ayında açıklanacak Haziran enflasyon verileriyle birlikte evde bakım maaşlarına yapılacak zam da netlik kazanacak. Milyonlarca hak sahibi, 6 aylık enflasyon farkına göre belirlenecek yeni ödeme tutarını merak ederken, gözler Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı verilere çevrildi. 5 aylık enflasyon verileri doğrultusunda yapılan tahmini hesaplamalar ise zamlı evde bakım maaşının ulaşabileceği seviyeye ilişkin ilk ipuçlarını ortaya koyuyor. Peki, evde bakım maaşı ne kadar olacak, Temmuz 2026 itibarıyla kaç TL'ye yükselecek? İşte bilgiler...
Evde bakım maaşı alan vatandaşlar, Temmuz 2026 zamlı ödeme tutarının belli olacağı tarihi bekliyor. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından kesinleşecek 6 aylık enflasyon farkı doğrultusunda evde bakım yardımına da zam yapılacak. Zam öncesinde 5 aylık enflasyon verileri üzerinden yapılan tahmini hesaplamalar gündemde yer alırken, "Evde bakım maaşı kaç TL olacak, ne kadar artacak?" soruları da en çok araştırılan konular arasında bulunuyor. Detaylar haberimizde...
EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR KAÇ TL OLACAK?
Evde bakım maaşına 5 aylık enflasyon farkı doğrultusunda yüzde 16,61 zam yapılacak. Buna göre evde bakım maaşı en az 16 bin 182 lira olacak. Kesin zamlı tutar ise 3 Temmuz Cuma günü 6 aylık enflasyon farkının netleşmesinin ardından belli olacak.
EVDE BAKIM MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
Evde bakım maaşları illere göre her ayın 15'inden itibaren birkaç gün içerisinde hesaplara geçmektedir.