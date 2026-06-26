Zamlı evde bakım maaşı hesaplama: 2026 Zamlı evde bakım maaşı ne kadar olacak?

Evde bakım maaşı alan vatandaşlar, Temmuz 2026 zamlı ödeme tutarının belli olacağı tarihi bekliyor. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından kesinleşecek 6 aylık enflasyon farkı doğrultusunda evde bakım yardımına da zam yapılacak. Zam öncesinde 5 aylık enflasyon verileri üzerinden yapılan tahmini hesaplamalar gündemde yer alırken, "Evde bakım maaşı kaç TL olacak, ne kadar artacak?" soruları da en çok araştırılan konular arasında bulunuyor. Detaylar haberimizde...