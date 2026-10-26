Fransa’da sokaklar karıştı! İşte olayların arkasındaki gerçek neden...

Fransa'da Eylül ayında başlayan protestolar, Ekim ayının son günlerinde ülkenin en önemli gündem maddelerinden biri haline geldi. Başlangıçta öğrencilerin daha iyi eğitim koşulları talebiyle düzenlediği gösterilere, ilerleyen haftalarda hayat pahalılığından ve kamu hizmetlerindeki sorunlardan şikayetçi olan farklı kesimler de katıldı. Başkent Paris başta olmak üzere birçok kentte düzenlenen protestolar sırasında güvenlik güçleriyle göstericiler arasında çatışmalar yaşandı. Fransa İçişleri Bakanlığının 25 Ekim'de açıkladığı son bilanço ve Ulusal İstatistik Enstitüsünün yayımladığı ekonomik veriler, ülkedeki gelişmelerin boyutunu ortaya koydu. Peki, Fransa'daki protestolar nasıl başladı, neden büyüdü ve halkın tepkisinin arkasında hangi sorunlar bulunuyor?

FRANSA'DA PROTESTOLARIN ASIL NEDENİ NE?

Fransa'daki protestoların çıkış noktasında eğitim sistemine yönelik şikayetler bulunuyor. Eylül ayında öğrencilerin öğretmen ve personel eksikliğine, kalabalık sınıflara ve yetersiz okul koşullarına karşı başlattığı gösteriler kısa sürede büyüdü. Hareketin genişlemesinde hayat pahalılığı, gelir eşitsizliği ve kamu hizmetlerine ilişkin şikayetler de etkili oldu. Böylece eğitim talepleriyle başlayan protestolar, daha geniş bir toplumsal tepkiye dönüştü.

HER ŞEY OKULLARDA BAŞLADI

Protestoların ilk adımları Eylül ayında Paris yakınlarındaki Creteil bölgesinde atıldı. Öğrenciler ve öğretmenler, okullardaki personel yetersizliği ve eğitim koşullarına tepki gösterdi. Sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından gösteriler başka kentlere de taşındı. Ekim ayının başında yüzlerce okulda eğitim faaliyetleri protestolardan etkilendi.

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HAYAT PAHALILIĞI TEPKİLERİ BÜYÜTTÜ

Öğrencilerin başlattığı protestolara zamanla çalışanlar, sendikalar ve farklı toplumsal gruplar katıldı. Artan yaşam maliyetleri, ücretler ve kamu hizmetlerinin durumu gösterilerin önemli gündem maddeleri haline geldi. Özellikle enerji fiyatlarındaki yükseliş, ekonomik taleplerin daha fazla öne çıkmasına neden oldu.

ENERJİ FİYATLARINDA YÜZDE 21,3 ARTIŞ

Fransa Ulusal İstatistik Enstitüsünün (INSEE) 15 Ekim 2026'da yayımladığı verilere göre ülkede yıllık enflasyon eylül ayında yüzde 3,1'e yükseldi. Enerji fiyatlarındaki yıllık artış ise yüzde 21,3 olarak kaydedildi. Aynı dönemde akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş de dikkat çekti. Motorin fiyatları bir yılda yüzde 44,1, benzin fiyatları ise yüzde 25,7 arttı.

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GIDA FİYATLARI DA YÜKSELMEYE DEVAM EDİYOR

INSEE verileri, eylül ayında gıda fiyatlarının yıllık bazda yüzde 1,4 yükseldiğini gösterdi. Taze gıda ürünlerindeki artış ise yüzde 9,5'e ulaştı. Enerji ve gıda fiyatlarındaki yükseliş, protestolarda gündeme gelen yaşam maliyeti sorunlarının ekonomik arka planını oluşturuyor.

410 BİN KİŞİ SOKAKLARA ÇIKTI

Fransa İçişleri Bakanlığının 25 Ekim'de açıkladığı verilere göre 24 Ekim Cumartesi günü ülke genelinde 289 gösteri düzenlendi. Bu gösterilere 410 bin kişi katılırken yalnızca başkent Paris'teki katılım 110 bin olarak kaydedildi. Bir önceki hafta ise 441 gösteriye toplam 550 bin kişinin katıldığı açıklandı.

PROTESTOLARDA BİNDEN FAZLA GÖZALTI

Fransa İçişleri Bakanlığı, 24 Ekim'deki gösterilerin ardından 1314 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Açıklamada 53 güvenlik görevlisinin yaralandığı, 75 yangına müdahale edildiği ve 24 iş yerinin yağmalandığı belirtildi. Bakanlık, bu rakamların 25 Ekim sabahı itibarıyla hazırlanan geçici bilançoya dayandığını bildirdi.

PARİS'TE GÖSTERİLER ÇATIŞMAYA DÖNÜŞTÜ

Başkent Paris'teki gösterilerin büyük bölümü barışçıl geçerken bazı gruplarla güvenlik güçleri arasında çatışmalar yaşandı. Maskeli kişilerin polise taş ve çeşitli nesneler attığı, güvenlik güçlerinin ise göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale ettiği bildirildi. Benzer olaylar bazı diğer kentlerde de görüldü.

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70 BİN GÜVENLİK GÖREVLİSİ GÖREV YAPTI

Fransız makamları, 24 Ekim'deki gösteriler sırasında ülke genelinde yaklaşık 70 bin polis ve jandarmayı görevlendirdi. Geniş güvenlik önlemleriyle bir önceki hafta yaşanan yağma ve şiddet olaylarının tekrarının önlenmesi hedeflendi.

PROTESTOLAR DEVAM EDECEK Mİ?

Fransa'daki sendikalar ve protesto grupları, taleplerinin karşılanması için yeni gösteriler düzenlenmesi çağrısında bulundu. 31 Ekim'de yeni protestolar, 5 Kasım'da ise ülke genelinde grev yapılması yönünde çağrılar yapıldı. Eğitim koşulları, ücretler, hayat pahalılığı ve kamu hizmetleriyle ilgili taleplerin karşılanmaması, gösterilerin önümüzdeki dönemde de gündemde kalabileceğine işaret ediyor.

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FRANSA'DAKİ KRİZİN ARKASINDA BİRDEN FAZLA SORUN VAR

Fransa'da yaşanan gelişmeler, eğitim sistemine yönelik şikayetlerin ekonomik sorunlarla birleşmesi sonucunda protestoların nasıl genişlediğini gösteriyor. Öğrencilerin başlattığı hareket, yükselen enerji fiyatları ve yaşam maliyetlerine ilişkin taleplerle daha geniş bir katılım kazandı. Resmi verilere göre yüz binlerce kişinin katıldığı gösterilerin ardından hükümetin atacağı adımlar ve protestocuların taleplerine verilecek yanıtlar, ülkedeki gelişmelerin seyrini belirleyecek.