Havaların soğumasıyla birlikte pek çok kişi, özellikle açık havada yürürken gözlerinin daha fazla sulandığından şikayet ediyor. Herhangi bir üzüntü veya duygusal değişim olmadan ortaya çıkan göz yaşarmasının arkasında, göz yüzeyini koruyan doğal bir mekanizma bulunuyor. Üstelik gözlerin aşırı sulanması, sanılanın aksine göz kuruluğundan da kaynaklanabiliyor. İşte soğuk havalarda gözlerin sulanmasının nedenleri ve bu durumu azaltmak için uygulanabilecek yöntemler...

SOĞUK HAVA GÖZYAŞININ BUHARLAŞMASINI HIZLANDIRIYOR

Kış aylarında havadaki nem oranının azalması, göz yüzeyindeki gözyaşının daha hızlı buharlaşmasına neden olabiliyor. Gözler, kaybettiği nemi yerine koyabilmek için daha fazla gözyaşı üreterek tepki veriyor.

GÖZLERİNİZ SULANIYOR AMA ASLINDA KURUYOR OLABİLİR

Gözlerin aşırı sulanması, göz kuruluğunun belirtileri arasında yer alıyor. Göz yüzeyindeki nem azaldığında ortaya çıkan tahriş, refleks olarak gözyaşı üretimini artırabiliyor. Ancak bu gözyaşları her zaman yeterli ve kalıcı nemlendirme sağlamıyor.

RÜZGAR DA GÖZLERİ OLUMSUZ ETKİLİYOR

Özellikle soğuk ve rüzgarlı havalarda göz yüzeyindeki koruyucu gözyaşı tabakası daha hızlı kuruyabiliyor. Bunun sonucunda sulanmanın yanı sıra batma ve yanma gibi şikayetler de ortaya çıkabiliyor.

KALORİFERLER VE ISITICILAR ŞİKAYETLERİ ARTIRABİLİYOR

Sorun yalnızca dışarıdaki soğuk havadan kaynaklanmıyor. Kış aylarında yoğun olarak kullanılan kaloriferler ve elektrikli ısıtıcılar da kapalı ortamlardaki nem oranını düşürerek göz kuruluğunu artırabiliyor.

UZMANLARDAN KIŞ AYLARI İÇİN UYARI

Yale Medicine tarafından 27 Ekim 2026 tarihinde yayımlanan haberde göz hastalıkları uzmanı Dr. Vicente Diaz, göz kuruluğunun her zaman kuruluk hissiyle ortaya çıkmadığına dikkat çekiyor. Göz çevresinde baskı, yorgunluk ve göze yabancı bir cisim kaçmış hissi de belirtiler arasında bulunuyor.

50 YAŞ ÜZERİNDEKİLER DAHA FAZLA RİSK ALTINDA

İngiltere Ulusal Sağlık Servisinin (NHS) yayımladığı bilgilere göre göz kuruluğu, 50 yaş üzerindeki kişilerde daha sık görülüyor. Yaşla birlikte gözyaşı üretiminde ve gözyaşının yapısında meydana gelen değişiklikler bu duruma zemin hazırlayabiliyor.

UZUN SÜRE EKRANA BAKANLAR DİKKAT!

Bilgisayar, telefon ve televizyon karşısında uzun süre vakit geçirmek, göz kırpma sıklığını azaltabiliyor. Bu durum, özellikle kış aylarında göz yüzeyinin kurumasına ve gözlerde rahatsızlık hissine neden olabiliyor.

GÖZYAŞI KANALLARI DA ETKİLİ OLABİLİYOR

Gözyaşları, gözün iç köşesindeki küçük kanallar aracılığıyla buruna doğru akıyor. Bu kanallarda meydana gelen tıkanıklıklar, gözyaşlarının dışarı taşmasına yol açabiliyor. Sürekli göz sulanması yaşayan kişilerde bu ihtimalin de değerlendirilmesi gerekiyor.

KIŞIN GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ TAKMAK İŞE YARAYABİLİR

Amerikan Oftalmoloji Akademisi, gözleri rüzgardan korumak için yüzü çevreleyen gözlüklerin kullanılmasını öneriyor. Bu tür gözlükler, rüzgarın göz yüzeyine doğrudan temasını azaltmaya yardımcı olabiliyor.

GÖZLERİNİZİN SULANMASINI NASIL AZALTABİLİRSİNİZ?

Kapalı ortamlarda hava nemlendiricisi kullanmak, doğrudan ısıtıcı karşısında oturmamak ve ekran başında düzenli molalar vermek göz kuruluğuna bağlı şikayetleri hafifletebiliyor. Gerektiğinde uzman önerisiyle suni gözyaşı damlaları da kullanılabiliyor.

BU BELİRTİLERİ GÖZ ARDI ETMEYİN

Soğuk havalarda geçici olarak ortaya çıkan göz sulanması genellikle doğal bir tepki olarak kabul ediliyor. Ancak sulanmanın sürekli hale gelmesi veya günlük yaşamı olumsuz etkilemesi durumunda göz hastalıkları uzmanına başvurulması öneriliyor. Şiddetli göz ağrısı veya görme değişiklikleri yaşanıyorsa acil değerlendirme gerekiyor.