Evimizde her gün kullandığımız pek çok eşyanın ve tasarım detayının aslında belirli bir amacı var. Bunlardan biri de banyo ve tuvaletlerin ışık düğmelerinin konumu. Yatak odasında, salonda veya mutfakta içeri girdikten sonra ışığı açarken banyolarda çoğu zaman tam tersini yapıyoruz. İlk bakışta basit bir mimari tercih gibi görünen bu uygulamanın elektrik güvenliği açısından önemli bir işlevi bulunuyor. İşte banyo ve tuvaletlerde ışık düğmelerinin neden genellikle dışarıda bulunduğunun cevabı.

ISLAK CİLT ELEKTRİK ÇARPMA RİSKİNİ ARTIRIYOR

Banyolar, elektrik çarpması açısından evin en riskli alanları arasında yer alıyor. Bunun temel nedeni ise cildimizin ıslandığında elektrik akımına karşı gösterdiği direncin azalması.

Islak cilt, elektriğin vücuttan daha kolay geçmesine neden olurken olası bir elektrik çarpmasının sonuçları da daha ağır olabiliyor.

IŞIK DÜĞMESİNİN YERİ TESADÜF DEĞİL

Duştan çıktıktan veya ellerimizi yıkadıktan sonra ışığı kapatmak için düğmeye uzanmak, günlük hayatın sıradan alışkanlıklarından biri. Ancak banyodaki nem ve ellerimizin ıslak olması, geleneksel duvar tipi ışık düğmelerini bu ortam için daha az güvenli bir seçenek haline getiriyor.

Işık düğmesinin kapının dışında bulunması ise elektrikli anahtarın banyonun nemli ortamından uzak tutulmasını sağlıyor. Böylece aydınlatma kontrolü açısından elektrik çarpması riskini azaltmaya yönelik bir önlem alınmış oluyor.

HER BANYODA IŞIK DÜĞMESİ DIŞARIDA OLMAK ZORUNDA MI?

Banyolarda ışık düğmelerinin mutlaka kapının dışında bulunması gerektiği yönünde genel bir kural yok. Ancak düğmenin nereye yerleştirildiği ve bulunduğu ortama uygunluğu büyük önem taşıyor.

Mühendislik ve Teknoloji Enstitüsünün (IET) İngiltere'deki elektrik tesisatı standartlarına ilişkin açıklamasına göre geleneksel duvar tipi ışık düğmeleri, küvet ve duş çevresinde tanımlanan güvenlik bölgelerinin dışında kullanılabiliyor. Kullanılan anahtarın da bulunduğu ortamın koşullarına uygun olması gerekiyor.

BAZI BANYOLARDA NEDEN İPLİ IŞIK DÜĞMELERİ VAR?

Özellikle İngiltere'deki bazı banyolarda geleneksel ışık düğmeleri yerine tavandan sarkan bir iple çalışan aydınlatma anahtarları kullanılıyor.

Banyolardaki nem ve ıslak eller nedeniyle bu sistemlerin geleneksel duvar tipi anahtarlara göre daha uygun bir seçenek olduğu belirtiliyor.

İpli anahtarlar sayesinde kullanıcılar, ışığı açıp kapatırken elektrikli anahtarın gövdesine doğrudan dokunmak zorunda kalmıyor.

BANYODA ELEKTRİK GÜVENLİĞİ İÇİN BUNLARA DA DİKKAT

Banyolarda elektrik güvenliği yalnızca ışık düğmelerinin konumuyla sınırlı değil. Aydınlatma armatürlerinin seçimi, elektrik prizlerinin yerleşimi ve elektrik tesisatının kaçak akım koruma sistemine sahip olması da önem taşıyor.

Uzmanlar ayrıca banyolarda elektrikli cihazları çalıştırmak için uzatma kablosu kullanılmamasını ve elektrik tesisatıyla ilgili işlemlerin yetkili elektrikçiler tarafından yapılmasını öneriyor.