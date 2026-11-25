Günlük hayatta sık kullanılan ağrı kesiciler, vitaminler ve düzenli alınması gereken ilaçlar, çoğu evde banyo dolaplarında muhafaza ediliyor. Pratik gibi görünen bu alışkanlık, ilaçların uygun saklama koşullarından uzak kalmasına neden olabiliyor. Üstelik yanlış koşullarda saklanan ilaçlar, son kullanma tarihleri henüz geçmemiş olsa bile zarar görebiliyor. İşte ilaç saklarken dikkat edilmesi gerekenler...

BANYODAKİ NEM İLAÇLARIN YAPISINI ETKİLİYOR

Duş veya sıcak su kullanımı sırasında banyodaki nem oranı ve sıcaklık artıyor. ABD Ulusal Tıp Kütüphanesinin 14 Ocak 2026 tarihinde gözden geçirilen MedlinePlus rehberine göre bu koşullar, ilaçların kimyasal yapısına zarar verebiliyor. Özellikle tablet ve kapsüller sıcaklık ile neme karşı hassas olabiliyor.

SON KULLANMA TARİHİ HENÜZ GEÇMEMİŞ OLABİLİR

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), uygun olmayan koşullarda saklanan ilaçların son kullanma tarihinden önce etkinliğini kaybedebileceği konusunda uyarıyor. Bu nedenle yalnızca ambalaj üzerindeki tarihe bakmak yeterli olmayabiliyor.

İLAÇLARIN RENGİ VE DOKUSU DEĞİŞEBİLİYOR

Yanlış saklama koşulları nedeniyle ilaçlarda renk, koku ve kıvam değişiklikleri meydana gelebiliyor. Tabletlerin birbirine yapışması, çatlaması veya normalden daha yumuşak hale gelmesi de hasar belirtileri arasında yer alıyor. Bu tür ilaçların kullanılmaması gerekiyor.

MUTFAK DA HER ZAMAN GÜVENLİ DEĞİL

Kaliforniya Üniversitesi Los Angeles Sağlık Merkezi (UCLA Health), ilaçların mutfakta saklanmasının da bazı riskler taşıdığına dikkat çekiyor. Özellikle ocak, fırın, lavabo ve sıcaklık yayan elektrikli cihazların yakınındaki dolaplar ilaç saklamak için uygun görülmüyor.

İLAÇLARI KENDİ AMBALAJINDAN ÇIKARMAYIN

İlaçların orijinal kutuları ve ambalajları, ürünün dış etkenlerden korunmasına yardımcı oluyor. Ayrıca bu ambalajlarda saklama koşulları, son kullanma tarihi ve kullanım açısından önemli bilgiler bulunuyor.

HER İLAÇ BUZDOLABINDA SAKLANMAZ

Bazı ilaçların soğuk ortamda muhafaza edilmesi gerekirken bazıları için oda sıcaklığı yeterli oluyor. Buzdolabında saklanması gereken birçok ilaç için 2-8 derece aralığı öneriliyor. Ancak her ilacın kendi saklama talimatına uyulması gerekiyor.

OTOMOBİLDE İLAÇ BIRAKMAYIN

Yaz aylarında aşırı ısınan, kış aylarında ise oldukça soğuyabilen otomobiller, ilaçların zarar görmesine neden olabiliyor. Özellikle torpido gözünde uzun süre ilaç bırakılmaması öneriliyor.

EVDE İLAÇ SAKLAMAK İÇİN EN UYGUN YER NERESİ?

Özel saklama koşulu bulunmayan ilaçların doğrudan güneş ışığı almayan, serin ve kuru bir dolapta muhafaza edilmesi öneriliyor. Yatak odasındaki çekmeceler veya ısı kaynaklarından uzak dolaplar uygun seçenekler arasında gösteriliyor.

ÇOCUKLARIN ULAŞAMAYACAĞI YERLERİ TERCİH EDİN

İlaçların saklandığı alanın çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği bir yerde olması büyük önem taşıyor. Mümkünse kilitli dolapların tercih edilmesi, yanlışlıkla ilaç tüketilmesinden kaynaklanan zehirlenme riskini azaltabiliyor.

ŞÜPHELENDİĞİNİZ İLAÇLARI KULLANMAYIN

Uzun süre nemli veya sıcak ortamda kalan ilaçların güvenli olup olmadığı konusunda tereddüt yaşanıyorsa eczacıya danışılması gerekiyor. Düzenli kullanılan ilaçların ise doktora danışılmadan bırakılmaması önem taşıyor.