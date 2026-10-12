Sabah yataktan kalkmakta zorlanıyorsanız dikkat! Gözden kaçan 5 alışkanlık

Alarmı ertelemek, birkaç dakika daha uyumaya çalışmak ve güne yorgun başlamak birçok kişinin yaşadığı sorunlar arasında. Ancak sabahları yataktan kalkmakta zorlanmanın nedeni her zaman geç yatmak olmayabilir. Uyku süresi kadar uykunun kalitesi, yatış ve kalkış saatlerinin düzeni ve akşam yapılanlar da önem taşıyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ile Ulusal Kalp, Akciğer ve Kan Enstitüsünün (NHLBI) uyku önerileri, günlük alışkanlıkların uyku-uyanıklık düzeni üzerindeki etkisine dikkat çekiyor.

HER GÜN FARKLI SAATTE UYUYUP UYANIYORSANIZ

Hafta içi erken kalkıp hafta sonu geç saatlere kadar uyumak, uyku-uyanıklık ritminin düzenini bozabiliyor. Her gün farklı saatlerde yatıp kalkmak, vücudun uyku saatlerine uyum sağlamasını zorlaştırabiliyor.

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NHLBI, hafta içi ve hafta sonu uyku saatlerinin mümkün olduğunca benzer tutulmasını öneriyor. Bu nedenle yalnızca kaç saat uyuduğunuza değil, her gün hangi saatlerde yatıp kalktığınıza da dikkat etmek gerekiyor.

YATMADAN ÖNCE TELEFONUNUZU ELİNİZDEN BIRAKMIYORSANIZ

Yatmadan önce sosyal medyada gezinmek, video izlemek veya telefondan haber okumak uykuya geçiş sürecini olumsuz etkileyebiliyor. Özellikle ekranlardan gelen parlak ışık, beynin uyanık kalma sinyali almasına neden olabiliyor.

CDC, uyumadan en az 30 dakika önce elektronik cihazların kapatılmasını öneriyor. NHLBI ise yatmadan önceki saatin daha sakin etkinliklerle geçirilmesini ve parlak yapay ışıktan kaçınılmasını tavsiye ediyor.

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GÜNÜN GEÇ SAATLERİNDE KAHVE İÇİYORSANIZ

Akşam saatlerinde içilen kahve, çay ve diğer kafeinli içecekler uykuya dalmayı zorlaştırabiliyor. Kafeinin etkisi kişiden kişiye değişse de vücutta saatler boyunca kalabiliyor.

NHLBI, kafeinin etkilerinin sekiz saate kadar sürebileceğine dikkat çekiyor. Bu nedenle özellikle uykuya dalmakta zorlananların öğleden sonra ve akşam saatlerinde kafein tüketimine dikkat etmesi, uyku düzeni açısından yararlı olabilir.

YETERİNCE UYUMADAN ERKEN KALKMAYA ÇALIŞIYORSANIZ

Sabah yataktan çıkmakta zorlanmanın nedenlerinden biri de uykuya yeterince zaman ayırmamak olabilir. Yetişkinlerin çoğunun gecede en az 7 saat uyuması öneriliyor. Ancak uyku ihtiyacı yaşa ve kişisel özelliklere göre değişebiliyor.

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Geç saatte yatıp erken kalkmak, uyku süresini kısaltarak gün içinde yorgunluk ve uyku hali yaşanmasına yol açabiliyor. Bu nedenle sabah erken kalkılması gerekiyorsa yatış saatini de buna uygun şekilde düzenlemek önemli.

SABAH GÜN IŞIĞINDAN YETERİNCE YARARLANMIYORSANIZ

Işık, vücudun biyolojik saatini düzenleyen önemli çevresel sinyallerden biri. Günün erken saatlerinde doğal ışığa maruz kalmak, uyku ve uyanıklık ritminin düzenlenmesine yardımcı olabiliyor.

Güne başladıktan sonra gün ışığı alan bir ortamda bulunmak ve gün içinde açık havada zaman geçirmek, biyolojik saatin desteklenmesine katkı sağlayabilir. Ancak bu alışkanlık tek başına bütün sabah yorgunluğu sorunlarını ortadan kaldırmaz; düzenli uyku ve yeterli dinlenmeyle birlikte değerlendirilmelidir.

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UYANDIKTAN SONRAKİ SERSEMLİK HER ZAMAN UYKUSUZLUK ANLAMINA GELMEZ

Bazı kişiler yeterince uyumuş olsalar bile uyandıktan hemen sonra kendilerini sersemlemiş ve yavaşlamış hissedebilir. Bu durum, uyanmanın ardından görülebilen geçici bir süreç olan uyku ataletiyle ilişkili olabilir. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine bağlı Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü (NIOSH), bu durumun genellikle 30 dakika içinde azaldığını, bazı kişilerde daha uzun sürebildiğini belirtiyor.

Buna karşın yeterli uykuya rağmen sabahları sürekli yorgun uyanmak, gün içinde aşırı uyku hali yaşamak veya uyku sorunlarının günlük hayatı etkilemesi göz ardı edilmemeli. Bu durumda altta yatan bir uyku sorunu olup olmadığının değerlendirilmesi için sağlık uzmanına başvurulabilir.

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*Kaynaklar: CDC – Uyku hakkında bilmeniz gerekenler, NHLBI – Sağlıklı uyku alışkanlıkları, NIOSH – Uyku ataleti ve uyandıktan sonraki sersemlik