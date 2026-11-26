Havaların soğumasıyla birlikte evlerin pencerelerinde oluşan buğulanma ve su damlacıkları, birçok kişinin karşılaştığı sorunlardan biri haline geliyor. Sabah saatlerinde daha belirgin görülen bu durum, zamanla pencere kenarlarında küf oluşumuna ve duvarların zarar görmesine de neden olabiliyor. Günlük yaşamda farkında olmadan yapılan bazı hatalar ise evdeki nem oranının yükselmesine zemin hazırlıyor. İşte pencerelerin iç yüzeyinde su birikmesinin nedenleri ve bu sorunu önlemenin yolları...

SICAK HAVA SOĞUK CAMLA BULUŞTUĞUNDA SU DAMLACIKLARI OLUŞUYOR

Ev içerisindeki sıcak ve nemli hava, soğuk pencere camıyla temas ettiğinde içerisindeki su buharı sıvıya dönüşüyor. Yoğuşma olarak adlandırılan bu fiziksel olay, camların buğulanmasına ve yüzeyinde su damlacıklarının birikmesine neden oluyor.

NEDEN ÖZELLİKLE SABAH SAATLERİNDE GÖRÜLÜYOR?

Gece boyunca dışarıdaki sıcaklığın düşmesiyle pencere camları daha fazla soğuyor. Kapalı odalarda biriken nem de soğuk camlarla temas ederek sabah saatlerinde belirgin bir ıslaklık oluşturabiliyor.

UYURKEN BİLE ODADAKİ NEM ARTIYOR

Minnesota Üniversitesi tarafından yayımlanan bilgilere göre nefes almak bile ev içerisindeki nem oranının artmasına katkıda bulunuyor. Özellikle gece boyunca havalandırılmayan yatak odalarında bu durum daha belirgin hale gelebiliyor.

EVDE ÇAMAŞIR KURUTANLAR DİKKAT!

Islak çamaşırların kapalı alanlarda kurutulması, havaya karışan nem miktarını artırıyor. Özellikle kış aylarında kalorifer üzerinde veya çamaşır askısında kurutulan kıyafetler, pencerelerdeki yoğuşmayı artırabiliyor.

YEMEK PİŞİRİRKEN TENCERENİN KAPAĞINI KAPATIN

İngiltere merkezli Energy Saving Trust, yemek pişirirken tencere kapaklarının kapalı tutulmasını öneriyor. Bu basit yöntem, mutfakta oluşan su buharının azalmasına yardımcı oluyor.

SICAK DUŞ DA NEM ORANINI ARTIRIYOR

Sıcak duş sırasında ortaya çıkan yoğun su buharı, yeterli havalandırma sağlanmadığında evin diğer bölümlerine yayılabiliyor. Duş sırasında veya sonrasında banyonun havalandırılması önem taşıyor.

EVİN NEM ORANI YÜZDE KAÇ OLMALI?

ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA), ev içerisindeki bağıl nem oranının yüzde 60'ın altında, mümkünse yüzde 30 ile 50 arasında tutulmasını öneriyor. Evdeki nem miktarı, nem ölçer yardımıyla kolaylıkla kontrol edilebiliyor.

PENCERELERDEKİ SU DAMLACIKLARINI BEKLETMEYİN

Camların üzerinde biriken suyun düzenli olarak temizlenmesi, pencere kenarlarının uzun süre nemli kalmasını önlüyor. Ancak yalnızca camları kurulamak yeterli değil. Yoğuşmaya neden olan aşırı nemin kaynağının da belirlenmesi gerekiyor.

KÜF OLUŞUMUNA ZEMİN HAZIRLAYABİLİYOR

Uzun süre nemli kalan pencere kenarlarında ve duvarlarda küf oluşabiliyor. Küfe maruz kalmak ise özellikle astımı veya alerjisi bulunan kişilerde solunum yolu şikayetlerini artırabiliyor.

GÜNDE BİRKAÇ KEZ PENCERELERİ AÇIN

Energy Saving Trust'ın havalandırma rehberine göre pencerelerin gün içerisinde birkaç kez en az beş dakika açılması, içeride biriken nemli havanın dışarı çıkmasına yardımcı oluyor. Evin karşılıklı pencerelerinin açılması ise hava dolaşımını kolaylaştırıyor.

ÇİFT CAMLARIN ARASINDA SU BİRİKİYORSA DİKKAT!

Su damlacıklarının pencerenin iç yüzeyinde değil, çift camın arasında oluşması farklı bir soruna işaret edebiliyor. Bu durum, camların arasındaki sızdırmazlığın bozulmasından kaynaklanabiliyor ve teknik müdahale gerektirebiliyor.

PENCERELERİN SULANMASI NASIL ÖNLENİR?

Evi düzenli havalandırmak, yemek pişirirken aspiratör kullanmak, içeride çamaşır kurutmayı sınırlandırmak ve nem oranını kontrol altında tutmak yoğuşmayı azaltabiliyor. Alınan önlemlere rağmen sorun devam ediyorsa pencere yalıtımının ve evdeki diğer nem kaynaklarının kontrol edilmesi gerekiyor.