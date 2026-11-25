Çarşamba günü televizyonda ekrana gelecek yapımlar belli oldu. TV'de bugün sevilen yarışma programları, yerli ve yabancı filmler, gündüz kuşağı programları ekranlardaki yerini alacak. Kanal D, TRT 1, ATV, Star TV, NOW, TV8, Show TV yayın akışı güncel listesi ve bu akşam kanallarda yayınlanacak programlar merak ediliyor. İşte 25 Kasım 2026 tv kanal yayın akışı

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06.00 Baba

09.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12.30 Buse Varol İle Gelin Evi

15.00 Bahar

18.25 Show Ana Haber

20.00 Sevdan Bir Ateş

TV8 YAYIN AKIŞI

07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

08.30 Oynat Bakalım

09.00 Gel Konuşalım

12.45 Temizlik Benim İşim

16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20.00 MasterChef Türkiye

KANAL D YAYIN AKIŞI

07.00 Küçük Ağa

09.00 Neler Oluyor Hayatta

11.00 Yaprak Dökümü

13.45 Gelinim Mutfakta

16.45 Daha 17

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Örümcek Adam

22.30 Venom: Zehirli Öfke

NOW TV YAYIN AKIŞI

07.15 İlk Bakış

08:00 Çalar Saat

10.45 Çağla İle Yeni Bir gün

12.45 Gelinler Sofrada

15.00 Yeraltı

17.30 Kumbara

19.00 Now Ana Haber

20.00 Yeraltı

ATV YAYIN AKIŞI

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Güneşin Doğduğu Yer

16.00 Esra Eron’da

19.00 atv Ana Haber

20.00 Var Mısın Yok Musun

STAR TV YAYIN AKIŞI

07.00 Aramızda Kalsın

08.30 Cansu Canan ile Bugün

10.00 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.45 Fazilet Hanım ve Kızları

15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

19.00 Star Haber

20.00 Yerli Dizi Tekrarı5

TRT 1 YAYIN AKIŞI

07.30 Kalk Gidelim

10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.25 Masumlar Apartmanı

17.30 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

20.00 Evlilik Güzeldir

23.00 Shaktar Donetsk – Fenerbahçe