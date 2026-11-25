Tv yayın akışı: 25 Kasım bugün TV’de neler var, hangi dizi ve film yayınlanacak? Kanal D, ATV, Show TV, TRT1 yayın akışı
Televizyon ekranlarında yayınlanan yapımlar tv yayın akışı listesinde yer aldı. Ulusal kanallarda sabah programlarından gündüz kuşağına, sevilen dizilerden iddialı yarışma ve eğlence programlarına kadar pek çok yapım izleyiciyle buluşacak. Akşam saatlerinde ekrana gelecek dizi, film ve programların saatleri de merak ediliyor. Peki, bugün ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, NOW, TRT 1 ve TV8'de hangi yapımlar var? İşte 25 Kasım 2026 Çarşamba gününün TV yayın akışı listesi
Çarşamba günü televizyonda ekrana gelecek yapımlar belli oldu. TV'de bugün sevilen yarışma programları, yerli ve yabancı filmler, gündüz kuşağı programları ekranlardaki yerini alacak. Kanal D, TRT 1, ATV, Star TV, NOW, TV8, Show TV yayın akışı güncel listesi ve bu akşam kanallarda yayınlanacak programlar merak ediliyor. İşte 25 Kasım 2026 tv kanal yayın akışı
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06.00 Baba
09.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12.30 Buse Varol İle Gelin Evi
15.00 Bahar
18.25 Show Ana Haber
20.00 Sevdan Bir Ateş
TV8 YAYIN AKIŞI
07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
08.30 Oynat Bakalım
09.00 Gel Konuşalım
12.45 Temizlik Benim İşim
16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20.00 MasterChef Türkiye
KANAL D YAYIN AKIŞI
07.00 Küçük Ağa
09.00 Neler Oluyor Hayatta
11.00 Yaprak Dökümü
13.45 Gelinim Mutfakta
16.45 Daha 17
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Örümcek Adam
22.30 Venom: Zehirli Öfke
NOW TV YAYIN AKIŞI
07.15 İlk Bakış
08:00 Çalar Saat
10.45 Çağla İle Yeni Bir gün
12.45 Gelinler Sofrada
15.00 Yeraltı
17.30 Kumbara
19.00 Now Ana Haber
20.00 Yeraltı
ATV YAYIN AKIŞI
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Güneşin Doğduğu Yer
16.00 Esra Eron’da
19.00 atv Ana Haber
20.00 Var Mısın Yok Musun
STAR TV YAYIN AKIŞI
07.00 Aramızda Kalsın
08.30 Cansu Canan ile Bugün
10.00 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13.45 Fazilet Hanım ve Kızları
15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
19.00 Star Haber
20.00 Yerli Dizi Tekrarı5
TRT 1 YAYIN AKIŞI
07.30 Kalk Gidelim
10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.25 Masumlar Apartmanı
17.30 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
20.00 Evlilik Güzeldir
23.00 Shaktar Donetsk – Fenerbahçe