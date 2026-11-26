Kış mevsiminde düşen hava sıcaklıkları, özellikle 65 yaş ve üzerindeki kişilerin günlük yaşam alışkanlıklarını yeniden gözden geçirmesini gerektiriyor. Yaşla birlikte vücudun sıcaklık değişimlerine uyum sağlama yeteneğinin azalması, bağışıklık sistemindeki değişimler ve kronik hastalıklar, soğuk havalarda çeşitli sağlık sorunlarına zemin hazırlayabiliyor. Günlük hayatta alınabilecek basit önlemler ise bu risklerin azaltılmasına yardımcı oluyor. İşte yaşlıların kış aylarında dikkat etmesi gereken 7 önemli ayrıntı...

SOĞUK HAVALAR 65 YAŞ ÜZERİNDEKİLERİ DAHA FAZLA ETKİLİYOR

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansının (UKHSA) 13 Kasım 2026 tarihinde yayımladığı açıklamaya göre 65 yaş ve üzerindeki kişiler ile kalp ve akciğer hastalığı bulunanlar, soğuk havalardan daha fazla etkileniyor. İleri yaşlarda kişinin üşüdüğünü fark etmesi de zorlaşabiliyor.

1. EVİN SICAKLIĞININ 18 DERECENİN ALTINA DÜŞMEMESİNE DİKKAT EDİN

İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS), özellikle yaşlıların ve kronik hastalığı bulunan kişilerin sık kullandıkları odaların sıcaklığını en az 18 derecede tutmalarını öneriyor. Oturma odası kadar yatak odasının sıcaklığına da dikkat edilmesi gerekiyor.

2. TEK KALIN KIYAFET YERİNE KAT KAT GİYİNİN

Soğuk havalarda tek bir kalın kıyafet yerine birkaç kat daha ince kıyafet giymek, vücut sıcaklığının korunmasına yardımcı olabiliyor. Dışarı çıkarken bere, atkı, eldiven ve sıcak tutan çorapların kullanılması da önem taşıyor. Islanan kıyafetlerin ise mümkün olduğunca çabuk değiştirilmesi gerekiyor.

3. SUSAMASANIZ BİLE SU İÇMEYİ UNUTMAYIN

Kış aylarında yeterli miktarda sıvı tüketmek de yaz ayları kadar önem taşıyor. Hull Üniversitesi Eğitim Hastaneleri uzmanları, ileri yaştaki kişilerin gün boyunca düzenli beslenmelerini ve yeterli sıvı tüketmelerini öneriyor. Sıcak içecekler ve düzenli öğünler, vücudun enerji seviyesinin korunmasına yardımcı oluyor. Doktor tarafından sıvı kısıtlaması uygulanan kişilerin ise kendilerine verilen önerilere uymaları gerekiyor.

4. UZUN SÜRE HAREKETSİZ KALMAYIN

Soğuk havalarda dışarı çıkma sıklığının azalması, günlük hareket miktarını da düşürebiliyor. İngiltere merkezli Age UK kuruluşu, yaşlıların mümkünse bir saatten fazla hareketsiz oturmamalarını öneriyor. Ev içerisinde kısa yürüyüşler yapmak ve sağlık durumuna uygun hafif egzersizler uygulamak, kas gücünün ve hareket kabiliyetinin korunmasına yardımcı olabiliyor.

5. AYAKKABI SEÇİMİNİ HAFİFE ALMAYIN

Yağmur, kar ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan kaldırımlar, ileri yaştaki kişilerde düşme riskini artırıyor. ABD Ulusal Yaşlanma Enstitüsü, kış aylarında kaymaz kauçuk tabanlı ve alçak topuklu ayakkabıların tercih edilmesini öneriyor. Yoğun buzlanmanın görüldüğü günlerde zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması da önem taşıyor.

6. KIŞ HASTALIKLARINA KARŞI ÖNLEM ALIN

Kış aylarında kapalı alanlarda daha fazla zaman geçirilmesi, bulaşıcı hastalıkların yayılmasını kolaylaştırabiliyor. Yaşla birlikte bağışıklık sisteminin enfeksiyonlarla mücadele etme yeteneği de azalabiliyor. El hijyenine dikkat etmek, kapalı ortamları düzenli havalandırmak ve grip başta olmak üzere yaşa ve sağlık durumuna uygun aşılar hakkında doktora danışmak önem taşıyor.

7. AİLENİZLE VE ARKADAŞLARINIZLA İLETİŞİMİ KOPARMAYIN

Kış aylarında günlerin kısalması ve sosyal etkinliklerin azalması, yalnızlık hissini artırabiliyor. Düzenli telefon görüşmeleri, aile ziyaretleri ve arkadaşlarla vakit geçirmek ruh sağlığını destekliyor. Özellikle tek başına yaşayan yaşlıların yakınları tarafından düzenli olarak kontrol edilmesi, olası sağlık sorunlarının erken fark edilmesi açısından da önem taşıyor.

BU BELİRTİLERİ GÖZ ARDI ETMEYİN

Vücut sıcaklığının 35 derecenin altına düşmesi hipotermi olarak adlandırılıyor. Konuşmada yavaşlama, bilinç bulanıklığı, aşırı uyku hali ve hareketlerde yavaşlama bu durumun belirtileri arasında bulunuyor. Hipotermi şüphesi halinde kişinin sıcak bir ortama alınması ve vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezinin aranması gerekiyor.