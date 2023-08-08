Bilim insanları açıkladı: Obeziteli bireylerin beyin şekli farklı Yapılan bir çalışmaya göre, daha yüksek BKİ'ye (Beden Kitle İndeksi) sahip kişilerde hipotalamusun önemli ölçüde daha büyük olduğu bulundu

Yeni bir araştırmaya göre, obeziteli ve aşırı kilolu bireylerin beyinleri, daha düşük kilolu insanlarınkinden farklı iştah kontrol merkezlerine sahip. Sky News'te yer alan habere göre, araştırmacılar, bulgularının beyin yapısının kilo ve gıda tüketimiyle olan ilişkisine dair daha fazla kanıt sunduğunu söylüyor.

AŞIRI KİLO, TEHLİKELİ HASTALIKLARIN ORTAYA ÇIKMA RİSKİNİ ARTIRIYOR

Sağlıkta İyileştirme ve Eşitsizlikler Ofisi'ne göre, Birleşik Krallık'taki yetişkinlerin neredeyse üçte ikisi aşırı kilolu veya obeziteyle yaşıyor.

Bu durum tip 2 diyabet, kalp hastalığı, felç, kanser ve ruh sağlığında bozulma gibi sağlık sorunlarının ortaya çıkma riskini artırıyor.

Araştırmacılar, genetik, hormon düzenlemesi ve yaşadıkları çevre dahil olmak üzere insanların ne kadar ve ne yediklerini etkileyen çeşitli faktörler olduğunu belirtti.

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Bununla birlikte, beynin kişilerin aç ya da tok olduğunu söylemesi için ne yaptığı tam olarak açık değil. Geçmişte yapılan çalışmalar, beynin yaklaşık bir badem büyüklüğündeki küçük bir bölgesi olan hipotalamusun önemli bir rol oynadığını gösteriyor.

"HİPOTALAMUS NE KADAR YİYECEĞİMİZİ BELİRLEMEDE ÖNEMLİ"

Cambridge Üniversitesi Psikiyatri Bölümü'nden Dr. Stephanie Brown, "Hipotalamusun ne kadar yiyeceğimizi belirlemede önemli olduğunu bilmemize rağmen, yaşayan insanlarda bu beyin bölgesi hakkında aslında doğrudan çok az bilgiye sahibiz. Bunun nedeni çok küçük olması ve geleneksel MRI beyin taramalarında fark edilmesinin zor olmasıdır" dedi.

Çalışmanın kıdemli yazarı Cambridge Psikiyatri Bölümü'nden Profesör Paul Fletcher, "Son 20 yıl bize iştah kontrolü ve bunun obezitede nasıl değişebileceği hakkında önemli bilgiler verdi. Umudumuz, büyük veri kümelerinde beyin taramalarını analiz etmeye yönelik bu yeni yaklaşımı benimseyerek, bu çalışmayı daha da genişletmektir. Nihayetinde bu ince yapısal beyin bulgularını iştah ve yeme değişiklikleriyle ilişkilendirebilir ve böylece obezite hakkında daha kapsamlı bir anlayış oluşturabiliriz" açıklamasında bulundu.

AŞIRI KİLOLU VE OBEZİTELİ BİREYLERDE HİPOTALAMUS DAHA BÜYÜK

Hipotalamusun iştahın düzenlenmesindeki rolüne ilişkin kanıtların çoğu, hipotalamus içinde karmaşık etkileşim yollarını gösteren hayvan çalışmalarından geliyor. Farklı hücre popülasyonları birlikte hareket ederek bireye ne zaman aç veya tok olduğunu söylüyor.

Araştırmacılar, çeşitli VKİ skorlarından oluşan bin 351 genç yetişkinden alınan beyin taramalarını analiz etmek için bir algoritma kullandılar. Düşük kilolu, sağlıklı kilolu, aşırı kilolu veya obeziteyle yaşayan bireyler karşılaştırılırken, hipotalamustaki farklılıklara bakıldı. Bulgulara göre, hipotalamusun genel hacminin, aşırı kilolu ve obeziteli genç yetişkinlerde önemli ölçüde daha büyük olduğu saptandı.

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