"15 milyon antikor oluşturdu!" 0:00 / 0:00

İHA

İngiltere’de oluşan sürü bağışıklığının çok büyük oranla yapılan aşılama ile sağlandığını belirten Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Türkiye’de de sırası gelen vatandaşların hiç vakit kaybetmeden aşılarını olmaları gerektiğini söyledi.

"4 MİLYON KİŞİ KORONA TANISI ALDI"

İHA'da yer alan habere göre Prof. Dr. İlhan, yaptığı açıklamada, “Geldiğimiz zaman itibarıyla yaklaşık 4 milyon vatandaşımız korona virüs tanısı aldı. Yaklaşık 8 milyon vatandaşımız da ikinci doz aşıyı oldu. Yani yaklaşık 12 milyon kişinin bir şekilde virüsle karşılaştığını, antikor oluşturduğunu söylemek mümkün.

Ama tabii bunun öncesinde biliyorsunuz ki bir TÜİK çalışması yapılmıştı, farkında olmadan hastalığı geçirenleri de hesaba kattığımızda yani yaklaşık olarak çok genel bir rakamla 15 milyon vatandaşın bir şekilde korona virüs antikoru oluşturmaya başladığını ve oluşturduğunu söylemek mümkün.

"AŞILAMA HEDEFİNİN DÖRTTE BİRİ GEÇİLDİ"

Tabii aşının da artmasıyla bu rakam çok hızlı bir şekilde yukarı doğru gidecektir. Kabaca baktığımızda ülkemizin 60 milyonluk bir aşılama hedefi olduğunu kabul etsek, 4’te birine ulaşmış, hatta bunu geçmiş durumdayız. Bu önümüzdeki zaman içerisinde özellikle de yurt dışından gelecek aşıların da temini ile birlikte hızlanacak.

Bakan bey haziran sonu için bir 40 yaş hedefinden bahsediyor, 40 yaş üzerinin aşılanması, tabii özellikle hastalandığında da vefat eden bu grubumuz. Onun sonunda da yaz sonuna kadar 20 yaş üzeri tüm bireylerimizin aşılanması ile beraber çok daha iyi yerlere gidebileceğimizi söylemek mümkün” ifadelerini kullandı.

"AŞI OLAN, OLMAMIŞ GİBİ KORUNMALI"

Vatandaşların aşılarını olduktan sonra da sanki olmamış gibi kendilerini korumaya devam etmeleri gerektiğinin altını çizen Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan, “Virüsün kaynağı insan olduğundan çok kolaylıkla hava yoluyla bulaşabildiğini düşündüğümüzde yine bizim davranışlarımızdan çok etkilenecek. Zira görüyoruz ki tek doz aşı oldukları halde hastalık bulaşanlar söz konusu. Çift doz oldukları halde bulaşanlar söz konusu. Ama Allah’tan ki büyük çoğunluğu hastalığı daha hafif geçiriyorlar. O nedenle şu an 83 milyon olarak hepimizin yapması gereken sıramız geldiğinde aşımızı olmak.

"ÖNCELİKLİ HEDEF 50 BİNİN ALTINDA VAKA"

DHA'da yer alan habere göre de Prof. Dr. İlhan, 2 haftalık kısmi kapanma sürecinde öncelikli hedefin vaka sayısını 50 binin altına düşürmek olduğunu söyledi. Prof. Dr. İlhan, "Vakalar düşmezse bundan bir sonraki aşama AVM'lerin, kuaför, berber salonlarının kapatılması, okula giden çocukların (8 ve 12'nci sınıflar ile okul öncesi) artık hiçbirinin okula gitmemesi, özel sektör ve kamuda çalışma ile ilgili kısıtlamanın iyice arttırılması gibi bileşenler söz konusu olabilir" dedi.