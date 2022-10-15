"ÇOK İYİYİM, HER GÜN DAHA İYİYE GİDİYORUM..."

Kalkavan paylaştığı videoda “Çok iyiyim. Her gün daha iyiye gidiyorum. Sonuçlar da çok güzel çıkıyor. Merak edilecek hiçbir şey yok. Çok iyiye gidiyorum. Kafamdan saç bile çıkıyor da ben kazıtıyorum. Yani atlatıyorum ben bu meseleyi” sözleriyle hayranlarına seslenmişti.