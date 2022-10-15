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Billur Kalkavan’ın son umut dolu paylaşımı yürekleri sızlattı "Çok iyiyim..."

Billur Kalkavan 59 yaşında kanser nedeniyle hayata gözlerini yumdu. 6 aydır tedavi gören Kalkvan’ın en son yaptığı paylaşım sevenlerini üzdü

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  • Billur Kalkavan kimdir, kaç yaşında vefat etti, neden öldü? Billur Kalkavan'ın hastalığı neydi, çocuğu var mı, sevgilisi kim?

    Akciğer tedavisi ile mücadele eden Billur Kalkavan bugün sabah saatlerinde vefat etti. Kalkavan’ın vefat haberi sevenlerini yasa boğdu.

    Kötü haberi erkek arkadaşı Buğra Bahadırlı paylaşmıştı. Bahadırlı “Kalbi daha fazla dayanamadı” sözlerini dile getirdi.
  • Billur Kalkavan kimdir, kaç yaşında vefat etti, neden öldü? Billur Kalkavan'ın hastalığı neydi, çocuğu var mı, sevgilisi kim?

    Billur Kalkavan’ın kanser tedavisi iyiye gidiyordu ancak vücudunda mantar enfeksiyonu türedi ve maalesef ölümüne neden oldu.

    Geçtiğimiz günlerde Billur Kalkavan Instagram hesabından paylaşım yapmıştı, son paylaşımı yürekleri dağladı.
  • Billur Kalkavan kimdir, kaç yaşında vefat etti, neden öldü? Billur Kalkavan'ın hastalığı neydi, çocuğu var mı, sevgilisi kim?

    "ÇOK İYİYİM, HER GÜN DAHA İYİYE GİDİYORUM..."

    Kalkavan paylaştığı videoda “Çok iyiyim. Her gün daha iyiye gidiyorum. Sonuçlar da çok güzel çıkıyor. Merak edilecek hiçbir şey yok. Çok iyiye gidiyorum. Kafamdan saç bile çıkıyor da ben kazıtıyorum. Yani atlatıyorum ben bu meseleyi” sözleriyle hayranlarına seslenmişti.

     

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