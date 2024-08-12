BİLSEM kayıt ekranı 2024: MEB BİLSEM kayıtları başladı mı, nasıl yapılır, gerekli belgeler nelerdir?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Bilim ve Sanat Merkezleri’nde (BİLSEM) 2024-2025 eğitim öğretim yılından itibaren eğitim almaya hak kazanan öğrenciler açıklandı. Yayınlanan duyuruda 2024 BİLSEM kayıt tarihleri bilgisine de yer verildi. Buna göre, BİLSEM kayıtları bugün itibarıyla başlıyor. Bu sebeple öğrenciler ve velileri, "MEB BİLSEM kayıtları nasıl yapılır, gerekli belgeler nelerdir?" sorularına yanıt arıyor. İşte 2024-2025 BİLSEM kayıt ekranı ve gerekli evrak listesi…