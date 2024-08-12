BİLSEM kayıt ekranı 2024: MEB BİLSEM kayıtları başladı mı, nasıl yapılır, gerekli belgeler nelerdir?
2024-2025 eğitim öğretim yılında Bilim ve Sanat Merkezleri'nde (BİLSEM) eğitim alacak öğrencilerin yetenek alanlarına göre değerlendirmeleri tamamlanmış ve sonuçlar 9 Ağustos'ta ilan edilmişti. Şimdi ise sırada kayıt aşaması var. Bu noktada 2024 BİLSEM kayıt tarihleri ve gerekli belgeler eğitim almaya hak kazanan öğrenciler ve velileri tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, MEB BİLSEM kayıtları başladı mı, nasıl yapılır, gerekli belgeler nelerdir? İşte, 2024 BİLSEM kayıt ekranı ve gerekli evrak listesi…
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Bilim ve Sanat Merkezleri’nde (BİLSEM) 2024-2025 eğitim öğretim yılından itibaren eğitim almaya hak kazanan öğrenciler açıklandı. Yayınlanan duyuruda 2024 BİLSEM kayıt tarihleri bilgisine de yer verildi. Buna göre, BİLSEM kayıtları bugün itibarıyla başlıyor. Bu sebeple öğrenciler ve velileri, "MEB BİLSEM kayıtları nasıl yapılır, gerekli belgeler nelerdir?" sorularına yanıt arıyor. İşte 2024-2025 BİLSEM kayıt ekranı ve gerekli evrak listesi…
BİLSEM SONUÇLARI AÇIKLANDI!
2024-2025 eğitim öğretim yılından itibaren Bilim ve Sanat Merkezlerinde (BİLSEM) eğitim alacak öğrencilerin yetenek alanlarına göre değerlendirmeleri tamamlandı.
2024 BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları 9 Ağustos’ta açıklandı.
Tüm sınıf düzeyleri için taban puan genel zihinsel yetenek alanında 130, resim yetenek alanında 80, müzik yetenek alanında ise 70 puan olarak belirlendi.
BİLSEM KAYIT TARİHLERİ: 2024 BİLSEM KAYITLARI BAŞLADI MI?
BİLSEM kayıt tarihleri de belli oldu. Yayınlanan duyuruya göre, BİLSEM kayıtları 12-29 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılacak.
ÖĞRENCİNİN KAYIT BÖLGESİNDEKİ BİLSEM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
BİLSEM KAYITLARI NASIL YAPILIR?
Bilim ve sanat merkezlerine kayıt yaptıracak öğrenciler, 12-29 Ağustos 2024 tarihleri arasında örgün eğitim kurumlarının bağlı olduğu il/ilçelerin sorumluluk alanında yer alan bilim ve sanat merkezlerine kayıtlarını yaptırabilecek.
SINAV İTİRAZI NE ZAMAN YAPILACAK?
Genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında yapılan değerlendirme sonuçlarına ilişkin itirazlar 12-16 Ağustos 2024 tarihleri arasında öğrenci velileri tarafından https://eitiraz.meb.gov.tr adresinde yer alan e-İtiraz Modülü üzerinden yapılacak.
BİLSEM KAYITLARI İÇİN GEREKEN BELGELER
1. Kazandı Belgesi Çıktısı
2. Öğrencinin kayıtlı olduğu okuldan alınacak öğrenci belgesi ve okuldan öğrencinin resmi çıkış saatini gösterir belge (Okul idaresi çıkış saatini öğrenci belgesinin altına da yazabilir)
3. İkametgâh Belgesi
4. Öğrencinin nüfus cüzdan fotokopisi
5. Vesikalık fotoğraf (2 adet)
6. Kayıt Formu
7. Sosyal Medya Veli İzin Belgesi
8. Veli Muvafakat Belgesi
9. Taahhütname