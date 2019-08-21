BİLSEM mülakat sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) BİLSEM sınav sonuçları resmi internet adresinden öğrencilerin erişimine açıldı. Öğrenciler yerleştikleri okulları öğrenebilecek. Peki, BİLSEM kayıtları ne zaman yapılacak?

BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI MEB 2019

BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı. BİLSEM sonuçlarının açıklandığı MEB resmi hesabından duyuruldu. 2019 BİLSEM sonuçlarını aşağıdaki linkten sorgulama yapabilirsiniz.

2019 - 2020 BİLSEM YERLEŞTİRME SONUÇLARI

BİLSEM KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

2019-2020 eğitim öğretim yılından itibaren bilim ve sanat merkezlerinde eğitim görmeye hak kazanan öğrenicilerimizin 26 Ağustos-13 Eylül 2019 tarihine kadar kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

BİLSEM YERLEŞTİRME TABAN PUANLARI

Genel zihinsel yetenek alanında 130 puan ve üzeri alan öğrencilerimiz bilim ve sanat merkezlerimize kayıt hakkı kazanmıştır.

Resim yetenek alanında 90 ve üzeri puan alan öğrencilerimiz bilim ve sanat merkezlerimize kayıt hakkı kazanmıştır.

Müzik yetenek alanında 70 ve üzeri puan alan öğrencilerimiz bilim ve sanat merkezlerimize kayıt hakkı kazanmıştır.

YERLİ ZEKA ÖLÇEĞİ (ASIS) İLK KEZ KULLANILDI

Genel zihinsel yetenek alanında yapılan bireysel değerlendirmelerde bu yıl Türkiye'nin ilk yerli zeka ölçeği olan Anadolu-Sak Zeka Ölçeği (ASIS) uygulandı.

Resim ve müzik yetenek alanlarında bireysel değerlendirmeye alınacak öğrenciler, illerde kurulan komisyonlar tarafından değerlendirildi.

Sonuçlara, Milli Eğitim Bakanlığının "www.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabiliyor.

Kayıt hakkı kazanan öğrenciler 26 Ağustos-13 Eylül'de bulundukları il/ilçeye en yakın BİLSEM'e başvurarak kayıt yaptırabilecek.