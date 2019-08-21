BİLSEM sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından bugün açıklanacak. BİLSEM yani Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri sınav sonuçları bugüne ertelenmişti. Bireysel değerlendirme sınav sonuçlarına göre BİLSEM'de eğitim görecek öğrenciler belirlenecek. BİLSEM'de öğrenciler destek eğitimi, iletişim becerileri, grupla çalışma teknikleri, öğrenme yöntemleri, yabancı dil gibi pek çok alanda eğitim görüyor. Peki BİLSEM mülakat sonuçları saat kaçta açıklanacak?

BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

BİLSEM mülakat sonuçlarının 21 Ağustos 2019'da yani bugün erişime açılacağı duyuruldu. Ancak saat kaçta açıklanacağı ile ilgili kesin bir bilgi bulunmuyor. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz aşağıdaki bağlantıdan BİLSEM sınav sonuçlarınızı sorgulayabilirsiniz.

BİLSEM SONUÇLARI SORGULAMA

BİLSEM KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK? 2019

2019 BİLSEM kayıtları, bireysel değerlendirme sonuçlarına yapılan itirazların sonuçlandırılmasının arından 21 Ağustos'ta başlayacak. BİLSEM kayıtlarının son günü eski takvimde 6 Eylül olarak belirlenmişti. Ancak kayıtların geç başlayacak olması nedeniyle, son kayıt gününün de ileriki bir tarihe alınması bekleniyor.

ASİS NEDİR?

Prof. Dr. Uğur Sak ve ekibi tarafından Anadolu Üniversitesi ve MEB iş birliğinde geliştirilen ASİS'in pilot uygulaması 7 alt test, 276 madde, 4-12 yaş aralığında bin 202 çocuk ile yapıldı.

Standardizasyon çalışmasının 276 madde, 26 bölgede köy-kent, 4 bin 641 çocuk ve 64 testör ile yapıldığı zeka ölçeği ASİS'in geçerlilik ve güvenilirlik aşaması, bin 500'ün üzerinde çocuk ile test edildi.

ASİS, bu bölgelerdeki testörler ile 14 araştırmacı, 5 içerik uzmanı, 190 okul ve 6 bin 400’den fazla çocuk üzerinde 2 yıl süren uygulamayla tamamlandı.

Türkiye'nin ilk yerli ve milli Zeka Ölçeği ASİS'i ileriye götürmek ve dünyada örneği az bulunan dijital örnekler arasında yer almasını sağlamak için tablet uygulaması da geliştirildi.

BİLSEM'LER "YAPAY ZEKA ATÖLYELERİ" İLE DONATILACAK

Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye'nin ilk yapay zeka stratejisine yönelik çalışmalar kapsamında, özel yetenekli öğrencilerin eğitim aldığı Bilim ve Sanat Merkezleri'nde (BİLSEM) yeni eğitim öğretim dönemini "yapay zeka atölyeleriyle donanma yılı" ilan etti.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Türkiye'nin ilk yapay zeka stratejisini yakın bir zamanda açıklamaya hazırlanan Bakanlık, bu kapsamda özel yetenekli öğrencilerin eğitiminde ilk kez "yapay zeka" odaklı yeni bir dönemi başlatacak.

Bu kapsamda MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yürütülen çalışmayla, 2019-2020 yılı BİLSEM'ler açısından "yapay zeka atölyeleri ile donanma yılı" ilan edildi.

Teknoloji ve eğitim boyutundan ilerleyecek çalışmalarla BİLSEM'lerde hem atölyelerin kurulması hem de öğrenci ve öğretmenlerin bu alanda eğitilmesi sağlanacak. Öğrenciler, geliştirdikleri projelerde yapay zeka atölyelerinden yararlanacak.

DÖNÜŞÜM İKİ YILDA

Bakanlıkça yapılan planlamalara göre, Türkiye genelinde sayıları 160'a ulaşan tüm BİLSEM'ler iki yıl içerisinde yapay zeka atölyeleri ile donatılmış olacak. Bu süreçte büyük kuruluşlardan da sponsorluk desteği alınması öngörülüyor.

Özel yetenekli öğrenciler, "yapay zeka atölyeleri" ile teknolojik çözümler üretme, teknolojik ürün geliştirme, veri analiz etme, modelleme yapma, veri haberleşme ve sistem mimarisi tasarlama ve geliştirme, eleştirel ve yaratıcı düşünme, bilimsel gözlem yapma, strateji geliştirme, özgün tasarımlar ve ürünler ortaya çıkarma becerilerini geliştirme imkanını yakalayacak.

Üniversite öncesi süreçte altyapının oluşturulmasını sağlayacak atölyelerin Türkiye'nin yapay zeka alanında söz sahibi olmasına katkı sunması hedefleniyor.