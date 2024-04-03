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        Haberler Gündem BİLSEM sonuç sorgulama ekranı: BİLSEM sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak?

        BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilkokul 1, 2, 3. sınıf öğrencileri için düzenlenen Bilim ve sanat merkezi (BİLSEM) sınav sonuçları öğrenci ve velilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Peki, BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konuyla ilgili ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.04.2024 - 22:25 Güncelleme: 03.04.2024 - 22:44
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        Bilim ve sanat merkezi (BİLSEM) sınav takvimi MEB takvimine göre BİLSEM ön değerlendirme sınavı şubat - nisan tarihleri arasında uygulanıyor. "Bilim ve sanat merkezi (BİLSEM) sonuçları nasıl sorgulanır?" sorusu gündemdeki yerini aldı. İşte ayrıntılar...

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        BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        İlkokul 1, 2. ve 3. sınıf öğrencilerini ilgilendiren BİLSEM öğrencilerin yetenek alanlarına göre ön değerlendirme sınavı 10 Şubat - 14 Nisan tarihlerinde uygulanıyor. Sonuçlar ise 18 Nisan'da ilan edilecek.

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        BİLSEM TAKVİMİ 2024

        10 Şubat- 14 Nisan 2024 tarihleri arasında öğrenciler yetenek alanlarına göre ön değerlendirmeye alınacak.

        18 Nisan'da bireysel değerlendirme uygulamalarına hak kazanan öğrenciler ilan edilecek.

        22-26 Nisan 2024'te ön değerlendirme uygulamasına itirazlar alınacak.

        6 - 10 Mayıs tarihlerinde de bireysel değerlendirme uygulama randevuları oluşturulacak.

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        15 Mayıs tarihinde bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanacak.

        26 Mayıs- 26 Temmuz 2024 tarih aralığında ise bireysel değerlendirme uygulamalarının yapılması.

        31 Temmuz'da ise kayıt hakkı kazanan öğrenciler ilan edilecek.

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