BİLSEM yerleştirme sonuçları nasıl sorgulanır?

General ve Amiral atamaları Resmi Gazete'de

BİLSEM sınav sonuçları açıklandı. BİLSEM sonuçları MEB tarafından Ağustos ayının ilk haftası açıklanacağı duyurulmuştu fakat erteleme nedeniyle dün duyuruldu.

Açıklamanın ardından pek çok kişi BİLSEM sınav sonuçlarına nasıl ulaşabileceğini araştırmaya başladı. İşte yanıtı...

BİLSEM SONUÇLARI SORGULAMA

BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı. BİLSEM sonuçlarının açıklandığı MEB resmi hesabından duyuruldu. 2019 BİLSEM sonuçlarını aşağıdaki linkten sorgulama yapabilirsiniz.

2019 - 2020 BİLSEM YERLEŞTİRME SONUÇLARI

BİLSEM KAYIT TARİHLERİ

Sonuçlara, Milli Eğitim Bakanlığının "www.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabiliyor.

2019-2020 eğitim öğretim yılından itibaren bilim ve sanat merkezlerinde eğitim görmeye hak kazanan öğrenicilerimizin 26 Ağustos-13 Eylül 2019 tarihine kadar kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

BİLSEM YERLEŞTİRME TABAN PUANLARI

Genel zihinsel yetenek alanında 130 puan ve üzeri alan öğrencilerimiz bilim ve sanat merkezlerimize kayıt hakkı kazanmıştır.

Resim yetenek alanında 90 ve üzeri puan alan öğrencilerimiz bilim ve sanat merkezlerimize kayıt hakkı kazanmıştır.

Müzik yetenek alanında 70 ve üzeri puan alan öğrencilerimiz bilim ve sanat merkezlerimize kayıt hakkı kazanmıştır.