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        Haberler Bilgi Alışveriş BİM 28 Mart 2025 aktüeli yayınlandı: BİM'e bu hafta bahçe aksesuarları ve malzemeleri geliyor

        BİM 28 Mart 2025 aktüeli yayınlandı: BİM'e bu hafta bahçe aksesuarları ve malzemeleri geliyor

        mini buzdolabı, Türk kahve makinesi, saç şekillendirici, airfryer, cam doğrayıcı başta olmak üzere bahçesi olan vatandaşların kullanabileceği çeşitli aksesuarlar ve malzemeler geliyor. Öte yandan, mutfak gereçleri ve teknolojik aletler de aktüelde yer alan ürünlerden oldu. İşte, BİM 28 Mart 2025 aktüeli...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.03.2025 - 14:57 Güncelleme: 25.03.2025 - 14:57
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        1

        BİM 28 Mart aktüeli yayınlandı. Bahar aylarıyla beraber bahçesini düzenlemek ve süslemek isteyenler için birçok aksesuar ve malzeme bu katalogta satışa çıkıyor. Bunun yanı sıra, mutfakta pratiklik sağlayan küçük ev aletleri ve teknolojik ürünler de aktüelde yer alıyor. İşte, BİM 28 Mart 2025 aktüel ürünleri...

        2

        BİM 28 MART 2025 AKTÜELİ

        Dikiş İğnesi Çeşitleri 9,50 TL

        Terzi Makası 29,50 TL

        Mezura ~1,5 M 15 TL

        Perde Düğmesi Çeşitleri 15 TL

        Toplu İğne Kutusu 29,50 TL

        Angora Yumak 109 TL

        3

        BİM 28 MART 2025 AKTÜELİ

        Ahşap Saplı Çelik Keser 149 TL

        Ahşap Saplı Çapa Çeşitleri 99 TL

        Uv Filtreli Koruyucu Gözlük 39 TL

        Pürmüz Seti 319 TL

        Çalı Fırçası ~40 cm 99 TL

        Budama Testeresi ~30 cm 159 TL

        Budama Makası 199 TL

        Dal Budama Makası ~53 cm 279 TL

        Benzinli Ağaç Kesme Motoru 3.250 TL

        Basınçlı Yıkama Makinesi 3.950 TL

        Spiral Hortum Seti 359 TL

        Esnek Hortum Seti 399 TL

        4

        BİM 28 MART 2025 AKTÜELİ

        Arzum Hava Üflemeli Saç Şekillendirici 1.190 TL

        Mini Buzdolabı 4.975 TL

        Philips Süpürge 5.975 TL

        Çok Amaçlı Buharlı Temizleme Cihazı 4.290 TL

        Fakir Dik Durabilen Süpürge 1.750 TL

        Keysmart 2'li Türk Kahvesi Makinesi 4.490 TL

        Kumtel Inox Grill Tost Makinesi 1.750 TL

        Cam Doğrayıcı 999 TL

        Philips Air Fryer 4.290 TL

        Mini Ütü 990 TL

        5

        BİM 28 MART 2025 AKTÜELİ

        Pastel Renkli Çay Seti 339 TL

        Elegan Kupa ~225 cc 99 TL

        Terra Meşrubat Bardağı ~475 Cc 109 TL

        Terra Su Bardağı ~360 Cc 99 TL

        Dekorlu Meşrubat Bardağı ~570 cc 49 TL

        Mottolu Cam Kupa ~250 cc 55 TL

        Renkli Ayaklı Kahve Yanı Su Bardağı ~120 cc 239 TL

        6

        BİM 28 MART 2025 AKTÜELİ

        Solar Sensörlü Duvar Lambası 259 TL

        Solar Aydınlatma Sistemi 1.290 TL

        Dekoratif Yusufçuk ~8,5 cm 85 TL

        Dekoratif Kuş 59 TL

        Bambu Rüzgar Zili 229 TL

        Dekoratif Saksı Kenarı Sincap 129 TL

        Hasır Kuş Yuvası 129 TL

        Örme Dekoratif Sepet 149 TL

        7

        BİM 28 MART 2025 AKTÜELİ

        Özel Arabalar Serisi 149 TL

        Beyin Geliştirme Etkinlikleri Yaz-Sil Serisi 189 TL

        Dinozora Dönüşen Robot 219 TL

        Blok Oyuncak 399 TL

        Oyuncak Kediler 229 TL

        Oyuncak Pet ve Aksesuarları 239 TL

        Terlik Erkek 119 TL

        Pijama Takımı Erkek 359 TL

        ABS Valiz Çeşitleri 639 TL

        8

        BİM 28 MART 2025 AKTÜELİ

        Ahşap Saplı Çelik Keser 149 TL

        Ahşap Saplı Çapa Çeşitleri 99 TL

        Uv Filtreli Koruyucu Gözlük 39 TL

        Pürmüz Seti 319 TL

        Çalı Fırçası ~40 cm 99 TL

        Budama Testeresi ~30 cm 159 TL

        Budama Makası 199 TL

        Dal Budama Makası ~53 cm 279 TL

        Benzinli Ağaç Kesme Motoru 3.250 TL

        Basınçlı Yıkama Makinesi 3.950 TL

        Spiral Hortum Seti 359 TL

        Esnek Hortum Seti 399 TL

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