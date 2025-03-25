BİM 28 Mart 2025 aktüeli yayınlandı: BİM'e bu hafta bahçe aksesuarları ve malzemeleri geliyor
mini buzdolabı, Türk kahve makinesi, saç şekillendirici, airfryer, cam doğrayıcı başta olmak üzere bahçesi olan vatandaşların kullanabileceği çeşitli aksesuarlar ve malzemeler geliyor. Öte yandan, mutfak gereçleri ve teknolojik aletler de aktüelde yer alan ürünlerden oldu. İşte, BİM 28 Mart 2025 aktüeli...
BİM 28 Mart aktüeli yayınlandı. Bahar aylarıyla beraber bahçesini düzenlemek ve süslemek isteyenler için birçok aksesuar ve malzeme bu katalogta satışa çıkıyor. Bunun yanı sıra, mutfakta pratiklik sağlayan küçük ev aletleri ve teknolojik ürünler de aktüelde yer alıyor. İşte, BİM 28 Mart 2025 aktüel ürünleri...
BİM 28 MART 2025 AKTÜELİ
Dikiş İğnesi Çeşitleri 9,50 TL
Terzi Makası 29,50 TL
Mezura ~1,5 M 15 TL
Perde Düğmesi Çeşitleri 15 TL
Toplu İğne Kutusu 29,50 TL
Angora Yumak 109 TL
BİM 28 MART 2025 AKTÜELİ
Ahşap Saplı Çelik Keser 149 TL
Ahşap Saplı Çapa Çeşitleri 99 TL
Uv Filtreli Koruyucu Gözlük 39 TL
Pürmüz Seti 319 TL
Çalı Fırçası ~40 cm 99 TL
Budama Testeresi ~30 cm 159 TL
Budama Makası 199 TL
Dal Budama Makası ~53 cm 279 TL
Benzinli Ağaç Kesme Motoru 3.250 TL
Basınçlı Yıkama Makinesi 3.950 TL
Spiral Hortum Seti 359 TL
Esnek Hortum Seti 399 TL
BİM 28 MART 2025 AKTÜELİ
Arzum Hava Üflemeli Saç Şekillendirici 1.190 TL
Mini Buzdolabı 4.975 TL
Philips Süpürge 5.975 TL
Çok Amaçlı Buharlı Temizleme Cihazı 4.290 TL
Fakir Dik Durabilen Süpürge 1.750 TL
Keysmart 2'li Türk Kahvesi Makinesi 4.490 TL
Kumtel Inox Grill Tost Makinesi 1.750 TL
Cam Doğrayıcı 999 TL
Philips Air Fryer 4.290 TL
Mini Ütü 990 TL
BİM 28 MART 2025 AKTÜELİ
Pastel Renkli Çay Seti 339 TL
Elegan Kupa ~225 cc 99 TL
Terra Meşrubat Bardağı ~475 Cc 109 TL
Terra Su Bardağı ~360 Cc 99 TL
Dekorlu Meşrubat Bardağı ~570 cc 49 TL
Mottolu Cam Kupa ~250 cc 55 TL
Renkli Ayaklı Kahve Yanı Su Bardağı ~120 cc 239 TL
BİM 28 MART 2025 AKTÜELİ
Solar Sensörlü Duvar Lambası 259 TL
Solar Aydınlatma Sistemi 1.290 TL
Dekoratif Yusufçuk ~8,5 cm 85 TL
Dekoratif Kuş 59 TL
Bambu Rüzgar Zili 229 TL
Dekoratif Saksı Kenarı Sincap 129 TL
Hasır Kuş Yuvası 129 TL
Örme Dekoratif Sepet 149 TL
BİM 28 MART 2025 AKTÜELİ
Özel Arabalar Serisi 149 TL
Beyin Geliştirme Etkinlikleri Yaz-Sil Serisi 189 TL
Dinozora Dönüşen Robot 219 TL
Blok Oyuncak 399 TL
Oyuncak Kediler 229 TL
Oyuncak Pet ve Aksesuarları 239 TL
Terlik Erkek 119 TL
Pijama Takımı Erkek 359 TL
ABS Valiz Çeşitleri 639 TL
BİM 28 MART 2025 AKTÜELİ
Ahşap Saplı Çelik Keser 149 TL
Ahşap Saplı Çapa Çeşitleri 99 TL
Uv Filtreli Koruyucu Gözlük 39 TL
Pürmüz Seti 319 TL
Çalı Fırçası ~40 cm 99 TL
Budama Testeresi ~30 cm 159 TL
Budama Makası 199 TL
Dal Budama Makası ~53 cm 279 TL
Benzinli Ağaç Kesme Motoru 3.250 TL
Basınçlı Yıkama Makinesi 3.950 TL
Spiral Hortum Seti 359 TL
Esnek Hortum Seti 399 TL