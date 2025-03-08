BİM 11-14 Mart aktüel kataloğu yayında! İşte güncel ürünler
BİM'de mart ayı indirimleri gündeme geldi. BİM 11-14 Mart aktüel ürünler kataloğu alışverişseverler ile buluşmaya hazırlanıyor. BİM'de 11-14 Mart'ta; tamirat malzemeleri, çapa makinesi, araç ürünleri, teknolojik ürünler, giyim çeşitleri, küçük ev aletleri, gıda ile temizlik ürünleri ve birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. İşte BİM aktüel 11-14 Mart aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...
Giriş: 08.03.2025 - 16:35 Güncelleme: 08.03.2025 - 16:35
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BİM aktüel kataloğu ile fiyat listesi alışveriş takipçilerinin gündeminde yer almaya devam ediyor. BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta mart ayına özel ürünler raflarda yerini alarak alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Haftanın fırsatlarını alışveriş takipçileri için haberimizde derledik. İşte 11-14 Mart BİM aktüel kataloğu ile mart ayı indirimli ürünler...
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