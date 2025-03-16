BİM aktüel 18-21 Mart Eylül kataloğu yayında!
BİM aktüel kataloğu ile fiyat listesi alışveriş takipçilerinin gündeminde yer almayı sürdürüyor. BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta mart ayına özel ürünler raflarda yerini alarak alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Haftanın fırsatlarını alışveriş takipçileri için haberimizde paylaştık. İşte 18-21 Mart BİM aktüel kataloğu ile mart ayı indirimli ürünler...
Giriş: 16.03.2025 - 20:24 Güncelleme: 16.03.2025 - 20:24
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BİM 18-21 Mart aktüel ürünler kataloğu alışverişseverler ile buluşmaya hazırlanıyor. BİM'de 18-21 Mart'ta; tamirat malzemeleri, çapa makinesi, araç ürünleri, teknolojik ürünler, giyim çeşitleri, küçük ev aletleri, gıda ile temizlik ürünleri ve birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. İşte BİM aktüel 18-21 Mart aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...
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