BİM 3 Ekim Cuma kataloğu yayında! 3 Ekim Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu
BİM'de cuma fırsatları alışverişseverler ile buluşuyor. BİM'de bu cuma; teknolojik ürünler, giyim çeşitleri, küçük ev aletleri, gıda ile temizlik ürünleri ve birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılara sunuluyor. İşte güncel BİM aktüel 3 Ekim Cuma ürünler kataloğu...
BİM ekim ayının ilk kataloğunu internet sitesi üzerinden paylaştı. BİM'de 3 Ekim 2025 tarihli fırsat ürünlerini sizler için haberimizde derledik. BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta ekim ayına özel ürünler raflarda yerini alarak alışverişseverler ile buluşmaya hazırlanıyor. İşte haftanın fırsatları ile BİM 3 Ekim aktüel kataloğu...
