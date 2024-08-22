BİM aktüel ürünler 27 Ağustos 2024: BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler indirimli?
BİM indirimli ürünler kataloğu belli oldu. Salı gününden itibaren BİM mağazalarında gıda ürünlerinde indirim olacak. Yarım yağlı tost peyniri, siyah sele zeytin, bebek bezi gibi günlük ihtiyaçlara yönelik ürünler uygun fiyatlarla raflarda yerini alacak. İşte, BİM aktüel ürünler 22 Ağustos 2024
BİM marketin 27 Ağustos 2024 Salı günü itibarıyla geçerli olacak yeni aktüel ürünler kataloğu belli oldu. BİM'de bu hafta birbirinden farklı pek çok ürün indirimli fiyatlarla alıcıyla buluşacak. İşte , 27 Ağustos 2024 BİM aktüel katalog ürünleri...
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 27 AĞUSTOS 2024
Yarım Yağlı Tost Peyniri - SEK 1500 g
Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri - Akınaz 1000 g
Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri - Bimvezzir 1000 g
Yarım Yağlı Yoğurt - SEK 5 kg
Tam Yağlı Tava Peyniri - Peysan 600 g
Biberli Taze Peynir - Kerem 200 g
Yarım Yağlı Eritme Peynir - Bimvezzir 1000 g
%3 Yağlı Yoğurt - Torku 3 kg
Şeftali & Ananaslı Kefir - İçim 1L
Barista Süt - Dost 1L
Ayran - Torku 1L