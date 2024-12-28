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        Haberler Bilgi Alışveriş BİM aktüel ürünler kataloğu: 3 Ocak 2024 Bu hafta BİM aktüel ürünlerde neler var?

        BİM aktüel ürünler kataloğu: 3 Ocak 2024 Bu hafta BİM aktüel ürünlerde neler var?

        BİM aktüel ürünler kataloğu belli oldu. 3 Ocak'tan itibaren BİM aktüel ürünler kataloğunda pek çok ürün indirimde yer alıyor. BİM 3 Ocak 2025 kataloğu'nda ayrıca şarjlı dik süpürge 4,790 TL gibi büyük ilgi görecek ürünler yer alıyor. Kampanyada bu ürünler gibi birçok fırsat, müşterilerin ilgisini çekecek. İşte 3 Ocak 2024 BİM aktüel ürünler kataloğu indirimli liste

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.12.2024 - 15:56 Güncelleme: 28.12.2024 - 15:56
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        1

        BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 2025 yılının ilk günlerinde BİM’de satılacak olan ürünler ve fiyatları yayınlanan katalog ile birlikte belli oldu. İşte, BİM aktüel ürünler kataloğu

        2

        Dijitsu 65" 4K Ultra HD Google Tv 17.490 TL

        TCL 55" 4K Ultra HD Google Tv 19.995 TL

        Heifer Power X Şarjlı Süpürge 4.790 TL

        Kumtel Dijital Mikrodalga Fırın 2.090 TL

        Kumtel Cam Set Üstü Ocak 2.390 TL

        3

        Kumtel Pizza Fırını 2.490 TL

        Trax GUA SHA Cihazı 399 TL

        Kumtel Baharat Öğütücü 199 TL

        Trax Postür Düzeltme Cihazı 229 TL

        Trax EMS Titreşimli Yüz Masaj Aleti 799 TL

        Trax Göz Bölgesi Masaj Cihazı 599 TL

        4

        Trax Kirpik Maşası 139 TL

        Trax Ultrasonic Cilt Temizleme Cihazı 349 TL

        Trax Ayak Masaj Cihazı 239 TL

        5
        6
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