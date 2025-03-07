BİM aktüel ürünler kataloğunda indirim başladı! 7 Mart Cuma BİM aktüel ürünler indirimlerinde neler var?
Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Cuma gününe özel indirimler arasında motosiklet, fırın, çay makinesi, el mikseri, çubuk blender bulunuyor. 125CC Motosiklet 52.975,00 TL, 125CC Motosiklet 49.900,00 TL, 125CC Motosiklet 69.000,00 TL'den satışa sunuluyor. Kataloğun tamamını merak edenler BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var sorusuna yanıt arıyor. İşte BİM aktüel ürünler kataloğu
BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan indirimler yayınlandı. Bugünden itibaren Rivero 125 cc Motosiklet 69.000 TL, Bayberry 125 cc Motosiklet 52.975 TL, Bellina 125 cc Motosiklet 49.900 TL, Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.250 TL, Mini Fırın 1.690 TL’den satışa çıktı. İşte 7 Mart 2025 Cuma BİM aktüel ürünler
7 MART 2025 BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Rivero 125 cc Motosiklet 69.000 TL
Bayberry 125 cc Motosiklet 52.975 TL
Bellina 125 cc Motosiklet 49.900 TL
Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.250 TL
Mini Fırın 1.690 TL
Elektrikli Tek Gözlü Ocak 750 TL
Çubuk Blender 749 TL
El Mikseri 799 TL
Çay Makinesi 999 TL
Fondü Seti 799 TL
Air Fryer Cam Yağ Spreyi 99 TL
LG 55 İnç 4K Ultra HD TV 28.990 TL
HP230 Kablosuz Klavye Mouse Set 999 TL