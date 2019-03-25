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Her hafta müşterilere kampanyalı ürün sunan A101, bu hafta da müşterilerinin karşısına gıda ürünleri ile çıkıyor. A101 23-29 Mart 2019 aktüel ürünler kataloğunu incelediğimizde yiyecek içecek ürünlerinin olduğunu görüyoruz. İşte A101 23-29 Mart 2019 aktüel ürünler kataloğu...

Fanta gazlı içecek 3,60 TL

Bal-ye süzme çiçek balı 18,95 TL

Şahin kangal fermente sucuk 15,95 TL

Karper sürülebilir üçgen peynir 12,45 TL

Mendiva ıslak havlu 6,25 TL