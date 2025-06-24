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        Haberler Gündem Bingöl'de 3,8 büyüklüğünde deprem

        Bingöl'de 3,8 büyüklüğünde deprem

        Bingöl'ün Kiğı ilçesinde saat 00.08'de 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 00:33 Güncelleme: 24.06.2025 - 00:33
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        Bingöl'de 3,8 büyüklüğünde deprem
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        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre saat 00.08'de merkez üssü Bingöl'ün Kiğı ilçesinde 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Yerin yaklaşık 6 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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