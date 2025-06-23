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        Haberler Spor Futbol PFDK başkanı istifa etti! - Futbol Haberleri

        PFDK başkanı istifa etti!

        Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu üyelerine ait olduğu iddia edilen yazışmalar gündeme bomba gibi düşmüştü. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), PFDK Başkanı Avukat Celal Nuri Demirtürk, Başkan Vekili Avukat Taha Çalık ve Raportör Üye Avukat Serhat Çetin görevlerinden istifa ettiğini duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.06.2025 - 20:38 Güncelleme: 23.06.2025 - 20:53
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        PFDK başkanı istifa etti!
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        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Başkanı Avukat Celal Nuri Demirtürk, Başkan Vekili Avukat Taha Çalık ve Raportör Üye Avukat Serhat Çetin görevlerinden istifa ettiğini duyurdu.

        Yapılan açıklama şu şekilde:

        Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Başkanı Sayın Av. Celal Nuri Demirtürk, Başkan Vekili Sayın Av. Taha Çalık ve Raportör Üye Sayın Av. Serhat Çetin görevlerinden istifa etmişlerdir.

        PFDK Başkanlığına Sayın Başbuğ Pınarbaşı, PFDK üyeliklerine Sayın Abdullah Adır ve Sayın Yusuf Ziya Taşkın atanmıştır. Sayın Pınarbaşı, Sayın Adır ve Sayın Taşkın'a yeni görevlerinde başarılar dileriz.

        Türk futboluna sağladığı katkılar nedeniyle Sayın Celal Nuri Demirtürk, Sayın Av. Taha Çalık ve Sayın Av. Serhat Çetin'e teşekkür eder, çalışma hayatlarında başarılar dileriz.

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        NE OLMUŞTU?

        Gazeteci Tahir Kum, köşe yazısında PFDK üyelerine ait olduğunu iddia ettiği yazışmaları yayınlamıştı.

        İşte söz konusu haber:

        "Aracının 1905 kilometreye geldiğindeki ekran resmini ve o anda yaşadığı hislerini paylaştığı doğru mudur?

        "1905'i görünce bir anda "Yapı"ya dönüşüyor insan ister istemez" yazarak sonrasında gülücük atılmış mıdır?"

        "Fener ağlama" denmesi ve sosyal medyada Fenerbahçe ile ilgili küçük düşürücü bazı videoların burada paylaşılması gibi durumlar sezon içi WhatsApp yazışmalarında geçmiş midir?

        En önemlisi de, Mourinho'ya fazla müsamahanın gösterildiği konusunda hemfikir olunup, "Seneye acısını çıkarırız" denilerek, intikam mesajları paylaşılmış mıdır?

        Emin kaynaklar, "Bunlar var ve yazılıp paylaşıldı" diyor. Ama sizin teyit etmeniz önemli."

        F.BAHÇE'DEN RESMİ BAŞVURU GELMİŞTİ

        Konuyla ilgili Fenerbahçe de yazışmalardan dolayı TFF'ye resmi başvuruda bulunulduğunu açıklamıştı.

        Yapılan duyuru şu şekildeydi:

        Kamuoyuna yansıyan ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu üyelerine ait olduğu iddia edilen yazışmalar karşısında kulübümüz Türkiye Futbol Federasyonu’na resmi başvurusunu yapmıştır.

        Tarafsızlık ilkesini açıkça ihlal eden, hesaplaşma ve intikam içerikli bu düşmanca zihniyetin Türk Sporunda asla yeri olmadığını düşünüyoruz.

        Fenerbahçe camiasına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

        "FEDERASYON MUTLAKA AÇIKLAMA YAPACAKTIR"

        Konuyla ilgili Tahir Kum, HT Spor'a bağlanarak haberle ilgili detayları aktardı. Kum, "Çok hassas bir içerik, kamuoyu şundan emin olsun ki bunların hepsi belgelidir. Bu duyum falan değil, kişiler arasında bir yazışma olduğu için bunu belge olarak yayınlayamıyorsunuz. Fenerbahçe de doğru olanı yapmış ve başvuruda bulunmuştur. Dün federasyon cephesinden duyulduktan sonra başkan İbrahim Hacıosmanoğlu, bütün disiplin kurulu üyelerini ve başkanı olağanüstü toplantıya çağırdı. Bu toplantı sonrası federasyon mutlaka bir açıklama yapacaktır." dedi.

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