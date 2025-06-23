Kenan Yıldız, İtalya'da manşetleri süsledi!
Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'ndaki performansıyla göz dolduruyor. Haftanın takımına da seçilen milli yıldız, İtalya'da manşetleri süsledi.
Kenan Yıldız İtalya'da manşetleri süsledi...
Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, Kulüpler Dünya Kupası maçlarındaki başarılı oyunuyla dikkat çekiyor.
20 yaşındaki yıldız futbolcu, Al Ain maçının ardından Wydad Casablanca müsabakasında da ağları havalandırdı. Milli yıldız böylece, Kulüpler Dünya Kupası'nda forma giydiği 2 maçta 3 gol kaydetti.
Kenan, turnuva tarihinde üst üste 2 maçta gol atan en genç oyuncu olarak da kayıtlara geçti.
Kenan'ın bu performansı İtalya basınında geniş yer buldu.
Kenan Yıldız, "Çizme"nin en çok okunan spor gazetelerinden Corriere dello Sport'ta, 'Sihirbaz' olarak nitelendirildi. Gazetenin haberinde, Kenan'ın, Kulüpler Dünya Kupası'na damga vurduğu da belirtildi.
Tuttosport'ta ise milli futbolcunun turnuvanın gol krallığında zirvede olduğuna dikkati çekildi. Haberde, "Maradona'dan bu yana bir FIFA Dünya Kupası'nda iki gol atan ilk 10 numara oldu" ifadesine yer verildi.
La gazzetta dello sport, "Juventus, Kenan Yıldız'la Dünya Kupası'nda parlıyor" ifadesini manşetine taşıdı.
Öte yandan milli yıldız, Wydad Casablanca maçındaki performansıyla Kulüpler Dünya Kupası'nda haftanın takımında yer aldı.