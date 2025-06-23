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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'a flaş transfer önerisi: Mehdi Taremi - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'a flaş transfer önerisi: Mehdi Taremi

        Transfer çalışmalarını sürdüren ve hücum bölgesini güçlendirmek isteyen Beşiktaş'a, menajerler aracılığıyla Inter'in İranlı golcüsü Mehdi Taremi önerildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.06.2025 - 21:18 Güncelleme: 23.06.2025 - 21:18
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        Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş'a flaş bir isim önerildi.

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        TAREMI'NİN MENAJERİ TEMASA GEÇTİ

        Inter forması giyen İranlı golcü Mehdi Taremi'nin menajerinin, oyuncusunu Türkiye pazarına sunduğu ve bu kapsamda Beşiktaş ile temasa geçtiği öne sürüldü.

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        KULÜPLER ARASINDA ŞU ANDA TEMAS YOK

        Sport Italia'nın haberine göre, şu an için Beşiktaş ile Inter arasında doğrudan bir temas bulunmadığı fakat golcü ismin menajerinin Türkiye'den kulüp aradığı belirtildi.

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        Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren Taremi'nin menajeri, oyuncuyu Beşiktaş'a önerdiği ifade edildi. Siyah-beyazlıların bu öneriye nasıl yanıt vereceği ise henüz netlik kazanmadı.

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        İRAN'DA MAHSUR KALDI

        İranlı futbolcu, İsrail'in hava saldırıları sonrasında İran'da mahsur kaldı ve takımının Kulüpler Dünya Kupası kampına katılamadı. Tecrübeli oyuncunun hala İran'da olduğu aktarıldı.

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        32 yaşındaki golcü, geçtiğimiz sezon 43 maça çıktı ve 3 gol - 9 asistlik performans göstererek 1.887 dakika sahada kaldı.

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        Güncel piyasa değeri 3.5 milyon Euro olarak gösterilen İranlı santrforun, Inter'le 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

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