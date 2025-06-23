Beşiktaş'a flaş transfer önerisi: Mehdi Taremi
Transfer çalışmalarını sürdüren ve hücum bölgesini güçlendirmek isteyen Beşiktaş'a, menajerler aracılığıyla Inter'in İranlı golcüsü Mehdi Taremi önerildi.
Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş'a flaş bir isim önerildi.
TAREMI'NİN MENAJERİ TEMASA GEÇTİ
Inter forması giyen İranlı golcü Mehdi Taremi'nin menajerinin, oyuncusunu Türkiye pazarına sunduğu ve bu kapsamda Beşiktaş ile temasa geçtiği öne sürüldü.
KULÜPLER ARASINDA ŞU ANDA TEMAS YOK
Sport Italia'nın haberine göre, şu an için Beşiktaş ile Inter arasında doğrudan bir temas bulunmadığı fakat golcü ismin menajerinin Türkiye'den kulüp aradığı belirtildi.
Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren Taremi'nin menajeri, oyuncuyu Beşiktaş'a önerdiği ifade edildi. Siyah-beyazlıların bu öneriye nasıl yanıt vereceği ise henüz netlik kazanmadı.
İRAN'DA MAHSUR KALDI
İranlı futbolcu, İsrail'in hava saldırıları sonrasında İran'da mahsur kaldı ve takımının Kulüpler Dünya Kupası kampına katılamadı. Tecrübeli oyuncunun hala İran'da olduğu aktarıldı.
32 yaşındaki golcü, geçtiğimiz sezon 43 maça çıktı ve 3 gol - 9 asistlik performans göstererek 1.887 dakika sahada kaldı.