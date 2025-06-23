Rusya Devlet Başkanı Putin: İran'a saldırı sebepsiz bir saldırganlık

Putin, Kremlin Sarayı’nda İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’yi kabul etti.

ABD İran'ın nükleer tesislerine saldırdı! İsrail-İran hattında son durum Haberi Görüntüle

Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, Rusya ile İran’ın güvenilir ilişkilere sahip olduğuna işaret ederek, "İran halkına yardım etmek için çaba gösteriyoruz." ifadesini kullandı.

Rusya’nın Orta Doğu’da yaşanan gelişmelere yönelik yaklaşımının bilindiğini anlatan Putin, "İran'a yönelik saldırılar, hiçbir gerekçesi olmayan, sebepsiz bir saldırganlık. Rusya Dışişleri Bakanlığı, yaklaşımımızı açıkça ifade ederken Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde aldığımız pozisyonu biliyorsunuz." diye konuştu.

Arakçi de Rusya’nın "tarihin doğru tarafında" bulunduğunu belirterek, "İsrail ve ABD’nin İran'a yönelik eylemleri, gayrimeşrudur ve İran’ın kendisini koruma hakkı vardır. Rus meslektaşlarımıza bu eylemleri kınadıkları için minnettarız." dedi.

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İran’ın Rusya ile Buşehr Nükleer Santrali’ni inşa ettiğini hatırlatan Arakçi, "Rusya, iyi anlaşmalara varmamız konusunda olumlu rol oynadı. İsrail’in, sonra da ABD’nin tesislerimize saldırı düzenlemesinden dolayı gerginlik seviyesi her gün artıyor." diye konuştu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Araqchi Pazartesi günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını kınadığı için teşekkür ederek Putin ile Kremlin'deki görüşmelerinin başında bu açıklamayı yapan Araqchi, Rus lidere İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın kendisinden Putin'e en iyi dileklerini iletmesini istediklerini söyledi. Kremlin: Her şey İran'ın ihtiyaçlarına bağlı Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın İran'a destek sağlamasına ilişkin, "Her şey, İran'ın neye ihtiyacının olduğuna bağlı. Arabuluculuk önerdik. Bu da bir tür destek ama ileride her şey, İran'ın neye ihtiyacının bulunduğuna bağlı olacak." dedi. Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere ABD'nin İran'daki nükleer tesislere yönelik saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Rusya'nın bu saldırıları kınadığını ve bundan dolayı derin endişe duyduğunu belirten Peskov, "Meseleye dahil olan ülke sayısı yükseldi ve bölgedeki gerginlik seviyesi arttı." ifadesini kullandı. REKLAM ABD Başkanı Donald Trump'ın, "İran'ın, iktidarın değişmesi durumunda ancak yeniden büyük olabileceği" yönündeki açıklamasını değerlendiren Peskov, "Bir ülkedeki yönetimin kaderi, üçüncü bir ülke değil halk tarafından belirlenmeli." dedi.