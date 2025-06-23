ABD'nin İran'ın nükleer tesislerini hedef almasının ardından Tahran yönetimi misilleme olarak Hürmüz Boğazı'nı kapatma seçeneği üzerinde duruyor.

ABD Başkanı Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatma ihtimaliyle petrol fiyatlarının yükselmesine ilişkin yaptığı açıklamada çağrıda bulundu.

Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social'da yaptığı açıklamada "Petrol fiyatlarını düşük tutun, düşmanın elini güçlendiriyorsunuz yapmayın" ifadelerini kullandı.

ABD'NİN NÜKLEER TESİSLERİ HEDEF ALMASI

İsrail'in İran'a yönelik 13 Haziran günü başlattığı saldırıların ardından bölgede gerilim yükselirken, ABD, Pazar sabah saatlerinde İran'ın 3 nükleer tesisini hedef aldı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran’da Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere üç nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini belirtirken ulusa sesleniş konuşmasında, İran'da üç nükleer hedefin başarıyla vurulduğunu söyledi.

İran'a düzenlenen saldırıda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile takım olarak çalıştıklarını belirten Trump, "İran barış yapmak zorunda. Bu yapılmazsa sonraki saldırılar çok daha ağır olacak" diye konuştu.