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        Haberler Ekonomi Enerji Son dakika: ABD Başkanı Trump'tan petrol fiyatlarına yönelik mesaj - Enerji Haberleri

        ABD Başkanı Trump'tan petrol fiyatlarına yönelik mesaj

        ABD Başkanı Trump yaptığı açıklamada "Petrol fiyatlarını düşük tutun, düşmanın elini güçlendiriyorsunuz yapmayın" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.06.2025 - 16:40 Güncelleme: 23.06.2025 - 17:18
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        ABD Başkanı Trump'tan petrol fiyatlarına yönelik mesaj
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        ABD'nin İran'ın nükleer tesislerini hedef almasının ardından Tahran yönetimi misilleme olarak Hürmüz Boğazı'nı kapatma seçeneği üzerinde duruyor.

        ABD Başkanı Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatma ihtimaliyle petrol fiyatlarının yükselmesine ilişkin yaptığı açıklamada çağrıda bulundu.

        Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social'da yaptığı açıklamada "Petrol fiyatlarını düşük tutun, düşmanın elini güçlendiriyorsunuz yapmayın" ifadelerini kullandı.

        ABD'NİN NÜKLEER TESİSLERİ HEDEF ALMASI

        İsrail'in İran'a yönelik 13 Haziran günü başlattığı saldırıların ardından bölgede gerilim yükselirken, ABD, Pazar sabah saatlerinde İran'ın 3 nükleer tesisini hedef aldı.

        ABD Başkanı Donald Trump, İran’da Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere üç nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini belirtirken ulusa sesleniş konuşmasında, İran'da üç nükleer hedefin başarıyla vurulduğunu söyledi.

        İran'a düzenlenen saldırıda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile takım olarak çalıştıklarını belirten Trump, "İran barış yapmak zorunda. Bu yapılmazsa sonraki saldırılar çok daha ağır olacak" diye konuştu.

        "Amacımız İran'ın nükleer zenginleştirme kapasitesini yok etmek ve dünyanın bir numaralı terör destekçisi devletinin oluşturduğu nükleer tehdidi durdurmaktı" ifadelerini kullanan Trump, saldırıları "muhteşem bir başarı" olarak değerlendirdi.

        Bu gelişmelerin ardından İran, ABD'nin saldırılarının sonuçları olacağı konusunda uyarıda bulunarak 'tüm seçenekleri saklı tuttuğunu' belirtti. İran Meclisi de Hürmüz Boğazı’nı kapatma kararını onayladıklarını duyurdu. Son kararın ise İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi ve Hamaney’in onayında olduğu ifade edildi.

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