        Bingöl'de uyuşturucu operasyonu | Son dakika haberleri

        Bingöl'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu

        Bingöl'ün Genç ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda 91 kilo 250 gram kubar esrar ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2025 - 18:26 Güncelleme: 15.09.2025 - 18:26
        Bingöl'de uyuşturucu operasyonu
        Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti ile yasa dışı ekimin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, ilçe kırsalında gerçekleştirdikleri operasyonda, 91 kilo 250 gram kubar esrar ele geçirdi. Şüpheli olduğu değerlendirilen 2 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

        #Bingöl Haberleri
        #uyuşturucu operasyonu
        #Son dakika haberler
