Bingöl'de tribün olaylarında havaya ateş açan polis memuru hakkında işlem başlatıldı

BİNGÖL’de oynanan 12 Bingölspor - Yozgat Belediyesi Bozokspor karşılaşmasının 18’inci dakikasında çıkan tribün olaylarında, bir polis memuru havaya ateş açtı. Polis memuru hakkında adli ve idari işlem başlatılırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bölgesel Amatör Lig 11’inci Grup’ta mücadele eden 12 Bingölspor, Yozgat Belediyesi Bozokspor’u konuk etti. Bingöl Şehir Stadyumu’nda oynanan karşılaşmanın 18’inci dakikasında, pozisyona tepki gösteren taraftarlar, sahaya inmek istedi. Görevli polis memurları taraftarlara müdahale etti. Bu sırada bir polis memuru, beylik tabancasıyla havaya 3 el ateş açtı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Bir süre sonra taraftarlar sakinleşirken, karşılaşma 12 Bingölspor’un 2-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.