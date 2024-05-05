Bingöl'de amatör lig maçında havaya ateş açan polis hakkında adli ve idari işlem

Bingöl'de, Bölgesel Amatör Lig 11. grupta oynanan 12 Bingölspor-Yozgat Belediyesi Bozokspor karşılaşmasında tribünde yaşanan olaylar sırasında havaya ateş açan polis hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, bugün saat 14.00'te 12 Bingölspor ile Yozgat Belediyesi Bozokspor arasında oynanan futbol müsabakasının 18. dakikasında tribünlerde çıkan olaylarla ilgili adli ve idari işlem başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğünden konuyla ilgili müfettiş talep edildi." denildi.