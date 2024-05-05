Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Bingöl'de amatör lig maçında havaya ateş açan polis hakkında adli ve idari işlem

        Bingöl'de, Bölgesel Amatör Lig 11. grupta oynanan 12 Bingölspor-Yozgat Belediyesi Bozokspor karşılaşmasında tribünde yaşanan olaylar sırasında havaya ateş açan polis hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 21:58 Güncelleme: 05.05.2024 - 21:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bingöl'de amatör lig maçında havaya ateş açan polis hakkında adli ve idari işlem
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bingöl'de, Bölgesel Amatör Lig 11. grupta oynanan 12 Bingölspor-Yozgat Belediyesi Bozokspor karşılaşmasında tribünde yaşanan olaylar sırasında havaya ateş açan polis hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

        Valilikten yapılan açıklamada, bugün saat 14.00'te 12 Bingölspor ile Yozgat Belediyesi Bozokspor arasında oynanan futbol müsabakasının 18. dakikasında tribünlerde çıkan olaylarla ilgili adli ve idari işlem başlatıldığı belirtildi.

        Açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğünden konuyla ilgili müfettiş talep edildi." denildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da "12 Bingölspor-Yozgat Belediyesi Bozokspor arasında oynanan futbol müsabakasının 18. dakikasında seyircimize karşı orantısız güç kullanımı gerçekleştiren kolluk personelimiz hakkında adli ve idari işlem başlatılmış olup, konuyla ilgili muhakkik (soruşturmacı) görevlendirilmiştir." ifadesine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Aslan'dan gol yağmuru!
        Aslan'dan gol yağmuru!
        Galatasaray'dan tarihi rekor!
        Galatasaray'dan tarihi rekor!
        Yol kenarında terk edilmiş halde bulundu!
        Yol kenarında terk edilmiş halde bulundu!
        "Ancak Ziyech gölgede bırakabilirdi"
        "Ancak Ziyech gölgede bırakabilirdi"
        Meteoroloji'den flaş sıcaklık açıklaması!
        Meteoroloji'den flaş sıcaklık açıklaması!
        "'Hakim'iyet bila kaydü şart"
        "'Hakim'iyet bila kaydü şart"
        1. Lig'de çılgın gün!
        1. Lig'de çılgın gün!
        Hıdırellez, yurdun dört bir yanında kutlandı
        Hıdırellez, yurdun dört bir yanında kutlandı
        Motosikletine çarpan kişi annesi çıktı
        Motosikletine çarpan kişi annesi çıktı
        Kadınlar Süper Ligi'nde şampiyon Galatasaray
        Kadınlar Süper Ligi'nde şampiyon Galatasaray
        Sel sularının içerisinde oyuna devam ettiler
        Sel sularının içerisinde oyuna devam ettiler
        Kadroya alınmadı, açıklama yaptı
        Kadroya alınmadı, açıklama yaptı
        Türkiye'den 'enerji çeşitliliği' atılımı
        Türkiye'den 'enerji çeşitliliği' atılımı
        Yoğun bakımlık eden serum çılgınlığı: İş çığırından çıktı, kuaförde bile takıyorlar
        Yoğun bakımlık eden serum çılgınlığı: İş çığırından çıktı, kuaförde bile takıyorlar
        400 yıl öncede yaşıyorlar: Teknolojiyi reddeden Amish halkı
        400 yıl öncede yaşıyorlar: Teknolojiyi reddeden Amish halkı
        İnsanların sinirini bozan anların fotoğrafları
        İnsanların sinirini bozan anların fotoğrafları
        Beşinci hastalığa dikkat!
        Beşinci hastalığa dikkat!
        'Veteran' komedyenlere ilgi var mı?
        'Veteran' komedyenlere ilgi var mı?
        Sağlıklı bir öğün için tabağa neyden ne kadar koymalı?
        Sağlıklı bir öğün için tabağa neyden ne kadar koymalı?
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Yıllar sonra gelen itiraf

        Benzer Haberler

        Bingöl'de tribün olaylarında havaya ateş açan polis memuru hakkında işlem b...
        Bingöl'de tribün olaylarında havaya ateş açan polis memuru hakkında işlem b...
        Bingöl'de yola çıkan ata otomobil çarptı: 1 ölü, 5 yaralı
        Bingöl'de yola çıkan ata otomobil çarptı: 1 ölü, 5 yaralı
        Bingöl'de ata çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
        Bingöl'de ata çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu, Bingöl'de öğrencilerle bir araya...
        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu, Bingöl'de öğrencilerle bir araya...
        Bingöl'de üniversite öğrencileri Gazze'ye destek için pedal çevirdi
        Bingöl'de üniversite öğrencileri Gazze'ye destek için pedal çevirdi
        Bingöl'den Gazze'ye 4 tır ile un gönderildi
        Bingöl'den Gazze'ye 4 tır ile un gönderildi