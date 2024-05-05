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        Bingöl'de ata çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

        Bingöl'de otomobilin ata çarpması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 01:15 Güncelleme: 05.05.2024 - 01:15
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        Bingöl'de ata çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
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        Bingöl'de otomobilin ata çarpması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

        M.K. idaresindeki 12 AL 043 plakalı otomobil, Bingöl-Sancak beldesi kara yolunun 20. kilometresinde yola aniden çıkan ata çarptı.

        Kazada sürücü M.K. yaşamını yitirdi, araçtaki 5 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobilin çarptığı at ise öldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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