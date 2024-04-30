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        Solhan'da öğrenciler düzenlenen etkinlikte "uzay" heyecanı yaşadı

        Bingöl'ün Solhan ilçesinde Şehit Kaymakam Ersin Ateş İlkokulunda öğrenciler için uzay çadırı kuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 17:37 Güncelleme: 30.04.2024 - 17:40
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        Solhan'da öğrenciler düzenlenen etkinlikte "uzay" heyecanı yaşadı
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        Bingöl'ün Solhan ilçesinde Şehit Kaymakam Ersin Ateş İlkokulunda öğrenciler için uzay çadırı kuruldu.

        Okulun spor salonunda kurulan çadırda öğrenciler uzayla ilgili görüntüler izledi.

        Okul müdürü Ferhat Bayar, gezegenleri, çeşitli gök cisimlerini ve onların uzay boşluğundaki hareketlerini anlatan uzay çadırı ile öğrencilerin hem öğrendiğini hem de eğlenceli zaman geçirdiğini söyledi.

        Bayar, "Uzay, öğrencilerin merak ettiği ancak hayal etmekte, anlamakta zorlandıkları bir konu. Planetaryum aracılığıyla öğrencilerimiz kendilerini bizzat uzayın içindeymiş gibi görerek, uzayı deneyimleme şansı yakaladılar." dedi.

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        Galeri

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