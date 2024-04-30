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        Karlıova'da muhtarlarla toplantı

        Karlıova Kaymakamı Tufan Bağır Gilan başkanlığında muhtarlarla tanışma ve istişare toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 16:51 Güncelleme: 30.04.2024 - 16:51
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        Karlıova'da muhtarlarla toplantı
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        Karlıova Kaymakamı Tufan Bağır Gilan başkanlığında muhtarlarla tanışma ve istişare toplantısı yapıldı.

        Karlıova Öğretmenevinde düzenlenen toplantıya, Kaymakam Tufan Bağır Gilan, kurum amirleri, İl Genel Meclis üyeleri ve muhtarlar katıldı.

        Köylerde yapılan ve yapılması gereken hizmetlerin ele alındığı toplantıda, ayrıca muhtarların sorun ve talepleri dinlendi.

        Kaymakam Gilan, "Seçimden sonra ilk toplantımız. Yeni seçilen muhtarlarımızla tanıştık. İlçemizin bütün kurum amirleri de aramızda. Yapımı tamamlanan ve yapılması gereken hizmetlerin takipçisi olacağız. Bütün köylerimize eşit bir şekilde hizmetlerimize devam edeceğiz." dedi.

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