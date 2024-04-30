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        Bingöl'de 5 kilogram esrar ele geçirildi

        Bingöl'de 5 kilogram kubar esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 10:33 Güncelleme: 30.04.2024 - 10:33
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        Bingöl'de 5 kilogram esrar ele geçirildi
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        Bingöl'de 5 kilogram kubar esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün merkez ilçede icra ettiği faaliyet sırasında bir aracı durdurdu.

        Ekipler yaptığı aramada araç içerisine gizlenmiş 5 kilogram kubar esrar buldu.

        Gözaltına alınan araçtaki 2 şüphelinin işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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