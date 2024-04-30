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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ağabeyini defalarca bıçakladı! Rezidansta cinayet - En son haberler

        Ağabeyini defalarca bıçakladı! Rezidansta cinayet!

        Afyonkarahisar'da, bir rezidansın 12. katındaki iş yerinde çıkan kavgada, 34 yaşındaki G.B., ağabeyi 46 yaşındaki S.B.'yi defalarca bıçaklayarak öldürdü. Katil zanlısı G.B., polis tarafından gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 09:58 Güncelleme: 30.04.2024 - 09:58
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        Ağabeyini defalarca bıçakladı! Rezidansta cinayet!
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        Afyonkarahisar'da, edinilen bilgiye göre G.B. (34) Güvenevler Mahallesi'nde bir rezidansın 12. katındaki iş yerinde, ağabeyi S.B. ile (46) henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

        AĞABEYİNİ BİRÇOK KEZ BIÇAKLADI

        AA'da yer alan habere göre tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine G.B, bıçakla ağabeyini vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

        Ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan S.B, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, şüpheli G.B'yi gözaltına aldı.

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