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        Haberler Gündem 3. Sayfa Nazlı Baskın ve kızı Eylül Baskın feci kazada can verdi - Son haberler

        Anne ile kızı feci kazada can verdi!

        Çorum'un İskilip ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 32 yaşındaki Nazlı Baskın ile 14 yaşındaki kızı Eylül Baskın hayatını kaybetti. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılardan 9 yaşındaki Elif Baskın'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 09:31 Güncelleme: 30.04.2024 - 10:39
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        Anne ile kızı feci kazada can verdi!
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        Çorum'da, Nazlı Baskın (32) idaresindeki otomobil ile Ahmet Altunaya'nın (37) kullandığı minibüs, Çorum-İskilip kara yolu Kızılırmak Köprüsü yakınlarında kafa kafaya çarpıştı.

        KAZADA 5 KİŞİ YARALANDI

        Haberin fotoğrafları İHA'dan alınmıştır.
        Haberin fotoğrafları İHA'dan alınmıştır.

        AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücülerle araçlarda bulunan Eylül Baskın (14), Elif Baskın (9) ve İsmail Başar (40) yaralandı.

        YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

        Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

        ANNE İLE KIZI KURTARILAMADI

        Otomobil sürücüsü Nazlı ile 14 yaşındaki kızı Eylül Baskın, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        DİĞER KIZININ DURUMU CİDDİ

        Yaralılardan Elif Baskın'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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