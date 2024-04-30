Anne ile kızı feci kazada can verdi!
Çorum'un İskilip ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 32 yaşındaki Nazlı Baskın ile 14 yaşındaki kızı Eylül Baskın hayatını kaybetti. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılardan 9 yaşındaki Elif Baskın'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi
Çorum'da, Nazlı Baskın (32) idaresindeki otomobil ile Ahmet Altunaya'nın (37) kullandığı minibüs, Çorum-İskilip kara yolu Kızılırmak Köprüsü yakınlarında kafa kafaya çarpıştı.
KAZADA 5 KİŞİ YARALANDIHaberin fotoğrafları İHA'dan alınmıştır.
AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücülerle araçlarda bulunan Eylül Baskın (14), Elif Baskın (9) ve İsmail Başar (40) yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
ANNE İLE KIZI KURTARILAMADI
Otomobil sürücüsü Nazlı ile 14 yaşındaki kızı Eylül Baskın, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
DİĞER KIZININ DURUMU CİDDİ
Yaralılardan Elif Baskın'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.