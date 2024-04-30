Bingöl ve Elazığ'da toz taşınımı etkili oldu
Bingöl ve Elazığ'da etkili olan toz taşınımı etkisini gösterdi.
Bingöl ve Elazığ'da etkili olan toz taşınımı etkisini gösterdi.
Kuzey Afrika kökenli toz taşınımının etkili olduğu Bingöl'de hava kalitesinde ve görüş mesafesinde azalma yaşandı.
Toz taşınımı nedeniyle kentte oluşan puslu hava dronla görüntülendi.
Elazığ'da da toz bulutu dolayısıyla hava kalitesinde ve görüş mesafesinde azalma oldu.
Toz taşımı nedeniyle puslu bir havanın hakim olduğu kentte, araç ve evlerin balkonları tozla kaplandı.
Yetkililer, başta sağlık problemleri olmak üzere görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda vatandaşları uyardı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.