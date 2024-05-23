Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Nefes borusuna leblebi kaçan öğrencisini 'Heimlich' manevrasıyla kurtardı

        BİNGÖL'de Müzik Öğretmeni Nagihan Dürçek, nefes borusuna leblebi kaçan öğrencisini 'Heimlich' manevrasıyla kurtardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 02:53 Güncelleme: 23.05.2024 - 02:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nefes borusuna leblebi kaçan öğrencisini 'Heimlich' manevrasıyla kurtardı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BİNGÖL'de Müzik Öğretmeni Nagihan Dürçek, nefes borusuna leblebi kaçan öğrencisini 'Heimlich' manevrasıyla kurtardı. O anlar, okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

        Borsa İstanbul Sarıçiçek Ortaokulu'nda, arkadaşlarının nefes almakta güçlük çektiğini gören öğrenciler, durumu hemen Müzik Öğretmeni Nagihan Dürçek'e bildirdi. Kız öğrencinin yardımına koşan Dürçek, koridora çıkardığı öğrenciye 'Heimlich' manevrasıyla müdahalede bulundu. Müdahale sonrası nefes borusundaki leblebi çıkan öğrenci, kendine geldi. 

        Öte yandan, öğretmenin öğrencisine hayat kurtaran müdahale anları ise okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Riva tarihin en kötü sözleşmelerinden biri"
        "Riva tarihin en kötü sözleşmelerinden biri"
        Bağ evindeki patlamada yaralanan 7 kişiden 1'i kurtarılamadı
        Bağ evindeki patlamada yaralanan 7 kişiden 1'i kurtarılamadı
        UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon Atalanta!
        UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon Atalanta!
        18 yaşındaki Fatma, aslında ölmemiş!
        18 yaşındaki Fatma, aslında ölmemiş!
        Boya fabrikasında kazan patladı: 3 yaralı
        Boya fabrikasında kazan patladı: 3 yaralı
        Cenazeler karıştı! Mezarı açmak zorunda kaldılar
        Cenazeler karıştı! Mezarı açmak zorunda kaldılar
        "Tarihi Ermenistan arayışını durdurmalıyız"
        "Tarihi Ermenistan arayışını durdurmalıyız"
        Netanyahu'dan Avrupa'ya Filistin tepkisi
        Netanyahu'dan Avrupa'ya Filistin tepkisi
        Döverek öldürüp, cansız bedenini uçurumdan attılar!
        Döverek öldürüp, cansız bedenini uçurumdan attılar!
        Halka arz şirketi nasıl geliştirdi?
        Halka arz şirketi nasıl geliştirdi?
        'X' Türkiye'ye temsilci atadı
        'X' Türkiye'ye temsilci atadı
        "Şampiyon olursak adaylıktan çekilirim"
        "Şampiyon olursak adaylıktan çekilirim"
        "Değişen koşullarda belgeler güncellenir"
        "Değişen koşullarda belgeler güncellenir"
        Haydar Dümen'in eşi Gülten Dümen tefeci kurbanı: Beyoğlu'ndaki 5 katlı binayı kaptırdı
        Haydar Dümen'in eşi Gülten Dümen tefeci kurbanı: Beyoğlu'ndaki 5 katlı binayı kaptırdı
        Vicdan azabı yasak aşk cinayetini ortaya çıkardı
        Vicdan azabı yasak aşk cinayetini ortaya çıkardı
        Mayıs ayı faiz kararı ne olur?
        Mayıs ayı faiz kararı ne olur?
        Depresyonun sebebi DNA'daki gizli virüsler olabilir
        Depresyonun sebebi DNA'daki gizli virüsler olabilir
        Sahilde bulmuştu! Sonunda gizemi çözüldü!
        Sahilde bulmuştu! Sonunda gizemi çözüldü!
        Kırmızı halıda sessiz protesto
        Kırmızı halıda sessiz protesto
        Dönüyorlar
        Dönüyorlar

        Benzer Haberler

        Bingöl'de nefes borusuna leblebi kaçan öğrenci Heimlich manevrasıyla kurtar...
        Bingöl'de nefes borusuna leblebi kaçan öğrenci Heimlich manevrasıyla kurtar...
        Bingöl'de kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi verildi
        Bingöl'de kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi verildi
        Bingöl'de çiftçilere 390 bin sebze fidesi dağıtıldı
        Bingöl'de çiftçilere 390 bin sebze fidesi dağıtıldı
        Bingöl'de uzmanından YKS adayı öğrencilere sınav önerileri
        Bingöl'de uzmanından YKS adayı öğrencilere sınav önerileri
        Bingöl'de işçi servisi ile otomobil çarpıştı, 10 kişi yaralandı
        Bingöl'de işçi servisi ile otomobil çarpıştı, 10 kişi yaralandı
        Bingöl Emniyet Müdürlüğüne yeni alınan araçlarla sahadaki ekip sayısı arttı...
        Bingöl Emniyet Müdürlüğüne yeni alınan araçlarla sahadaki ekip sayısı arttı...