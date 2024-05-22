Bingöl'de kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi verildi

Bingöl'de İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından kentte yaşayan yabancı uyruklu kadınlara kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi verildi.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Göç İdaresi Müdürlüğü ve Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğinde yabancı uyruklu kadınlara kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, yabancı uyruklu kadın ve çocukların koruyucu ve önleyici hizmetlerden daha etkin bir şekilde faydalanmaları için ŞÖNİM (Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi) çalışanlarından Sosyal Çalışmacı Tuba Dönmez ve Psikolojik Danışman Mahsum Tutar tarafından şiddet türlerini, şiddetin birey ve çocuk üzerindeki etkilerini, kişinin şiddet anında hangi mercilere başvuru yapabileceğinin anlatıldığı bildirildi.