Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Bingöl'de kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi verildi

        Bingöl'de İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından kentte yaşayan yabancı uyruklu kadınlara kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 17:24 Güncelleme: 22.05.2024 - 17:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bingöl'de kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bingöl'de İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından kentte yaşayan yabancı uyruklu kadınlara kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi verildi.

        Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Göç İdaresi Müdürlüğü ve Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğinde yabancı uyruklu kadınlara kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi düzenlediği belirtildi.

        Açıklamada, yabancı uyruklu kadın ve çocukların koruyucu ve önleyici hizmetlerden daha etkin bir şekilde faydalanmaları için ŞÖNİM (Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi) çalışanlarından Sosyal Çalışmacı Tuba Dönmez ve Psikolojik Danışman Mahsum Tutar tarafından şiddet türlerini, şiddetin birey ve çocuk üzerindeki etkilerini, kişinin şiddet anında hangi mercilere başvuru yapabileceğinin anlatıldığı bildirildi.

        Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde gerçekleştirilen programda, KADES uygulamasının nasıl kullanılabileceği de aktarıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Değişen koşullarda belgeler güncellenir"
        "Değişen koşullarda belgeler güncellenir"
        Ata Emre Akman'ın katili için iddianame hazırlandı!
        Ata Emre Akman'ın katili için iddianame hazırlandı!
        Kadın katilini öldüren boğuşma!
        Kadın katilini öldüren boğuşma!
        Haydar Dümen'in eşi Gülten Dümen tefeci kurbanı: Beyoğlu'ndaki 5 katlı binayı kaptırdı
        Haydar Dümen'in eşi Gülten Dümen tefeci kurbanı: Beyoğlu'ndaki 5 katlı binayı kaptırdı
        KKTC'de enflasyon ve açlık sınırı ne kadar?
        KKTC'de enflasyon ve açlık sınırı ne kadar?
        Eşini öldüren kocadan yalancı tanıklık teklifi: Senin iki kelimen beni 20 sene indirecek
        Eşini öldüren kocadan yalancı tanıklık teklifi: Senin iki kelimen beni 20 sene indirecek
        Kirada yüzde 25 sınırı devam edecek mi?
        Kirada yüzde 25 sınırı devam edecek mi?
        Türkiye'ye futbolda iki ev sahipliği!
        Türkiye'ye futbolda iki ev sahipliği!
        İran Cumhurbaşkanı Reisi'ye veda ediyor
        İran Cumhurbaşkanı Reisi'ye veda ediyor
        O takımın kapısından dönmüş!
        O takımın kapısından dönmüş!
        Mayıs ayı faiz kararı ne olur?
        Mayıs ayı faiz kararı ne olur?
        Gelinliği gündem oldu
        Gelinliği gündem oldu
        Fransa'nın özerk bölgesinde karışıklık sürüyor!
        Fransa'nın özerk bölgesinde karışıklık sürüyor!
        Bir adet ağrı kesici hap içti! Ölüm uykusunda sır çözülemedi!
        Bir adet ağrı kesici hap içti! Ölüm uykusunda sır çözülemedi!
        Sahilde bulmuştu! Sonunda gizemi çözüldü!
        Sahilde bulmuştu! Sonunda gizemi çözüldü!
        Kırmızı halıda sessiz protesto
        Kırmızı halıda sessiz protesto
        Ülkelere göre öpücük haritası
        Ülkelere göre öpücük haritası
        2023 Schengen verileri: Türkiye ne durumda?
        2023 Schengen verileri: Türkiye ne durumda?
        Dönüyorlar
        Dönüyorlar
        Derbinin faturası ne olacak?
        Derbinin faturası ne olacak?

        Benzer Haberler

        Bingöl'de çiftçilere 390 bin sebze fidesi dağıtıldı
        Bingöl'de çiftçilere 390 bin sebze fidesi dağıtıldı
        Bingöl'de uzmanından YKS adayı öğrencilere sınav önerileri
        Bingöl'de uzmanından YKS adayı öğrencilere sınav önerileri
        Bingöl'de işçi servisi ile otomobil çarpıştı, 10 kişi yaralandı
        Bingöl'de işçi servisi ile otomobil çarpıştı, 10 kişi yaralandı
        Bingöl Emniyet Müdürlüğüne yeni alınan araçlarla sahadaki ekip sayısı arttı...
        Bingöl Emniyet Müdürlüğüne yeni alınan araçlarla sahadaki ekip sayısı arttı...
        Bingöl'de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
        Bingöl'de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
        Bingöl Cezaevinde masa tenisi turnuvası düzenlendi
        Bingöl Cezaevinde masa tenisi turnuvası düzenlendi