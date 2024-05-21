Bingöl Cezaevinde masa tenisi turnuvası düzenlendi

Mahkumlar arasında dostluğun hakim olduğu turnuvada, olumlu bir atmosfer oluşturuldu.

Etkinlikte, dostluk ve dayanışma aynı zamanda sporun önemini ortaya koyuldu, gençlerin sosyal etkileşimlerini artırmak ve rehabilitasyon süreçlerine katkıda bulunması amaçlandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, cezaevinin bahçesinde düzenlenen etkinlikte mahkumların keyifli vakit geçirmesi sağlandı.

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