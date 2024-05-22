Bingöl'de nefes borusuna leblebi kaçan öğrenci Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Borsa İstanbul Sarıçiçek Ortaokulu'nda okuyan bir kız öğrencinin nefes borusuna leblebi kaçtı.

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