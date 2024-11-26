Bingöl'de 67 köy yolu ulaşıma kapandı; 2 ilçede eğitime kar engeli (2)

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde 2 gündür etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. İlçe merkezinde okul servisleri güzergahlarında, belediye ekipleri tarafından tuzlama çalışması başlatıldı. İlçe Özel İdare ekiplerinin köy yolları ile Bingöl-Erzurum kara yolu, Herdo Deresi bölgesi ile Hacılar köyü bölgesinde temizleme çalışması sürüyor.

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