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        Bingöl'de 67 köy yolu ulaşıma kapandı; 2 ilçede eğitime kar engeli (2)

        OKULSERVİSİ GÜZERGAHLARINDA TUZLAMA ÇALIŞMASIBingöl'ün Karlıova ilçesinde 2 gündür etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 13:25 Güncelleme: 26.11.2024 - 13:30
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        Bingöl'de 67 köy yolu ulaşıma kapandı; 2 ilçede eğitime kar engeli (2)
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        OKULSERVİSİ GÜZERGAHLARINDA TUZLAMA ÇALIŞMASI

        Bingöl’ün Karlıova ilçesinde 2 gündür etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. İlçe merkezinde okul servisleri güzergahlarında, belediye ekipleri tarafından tuzlama çalışması başlatıldı. İlçe Özel İdare ekiplerinin köy yolları ile Bingöl-Erzurum kara yolu, Herdo Deresi bölgesi ile Hacılar köyü bölgesinde temizleme çalışması sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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