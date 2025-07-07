Ekmek pişirirken benzin bidonu patladı: 6 yaralı

BİNGÖL’ün Karlıova ilçesinde ekmek pişirildiği sırada yakındaki benzin bidonunun ısınıp patlaması sonucu 6 kişi yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Karlıova ilçesine bağlı Kalencik köyünde meydana geldi. Akraba olan bir grup kadın, bir evin kilerindeki şöminede sac kurarak ekmek pişirmeye başladı. Bu sırada yakında bulunan benzin dolu bidon, ısının etkisiyle patladı. Olayda N.K., N.K., B.K., G.D., Z.D. ve E.D. yaralandı. Vücutlarında yanıklar oluşan kadınlar, yakınları tarafından Karlıova Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Buradaki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi’ne sevk edilen yaralılar, daha sonra Diyarbakır ve Malatya’daki hastanelere nakledildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.