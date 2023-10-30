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        Bingöl'de jandarma komandolar törenle Gabar'a uğurlandı

        Şırnak'ta Gabar Dağı bölgesinde petrol arama çalışmalarının asayiş ve emniyet tedbirlerinin sağlanmasında görev alacak Bingöl Jandarma Komando Taburu, törenle uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 11:58 Güncelleme: 30.10.2023 - 11:58
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        Bingöl'de jandarma komandolar törenle Gabar'a uğurlandı
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        Şırnak'ta Gabar Dağı bölgesinde petrol arama çalışmalarının asayiş ve emniyet tedbirlerinin sağlanmasında görev alacak Bingöl Jandarma Komando Taburu, törenle uğurlandı.

        Gabar Dağı bölgesine gidecek jandarma komando taburu için İl Jandarma Komutanlığında tören düzenlendi.

        Vali Ahmet Hamdi Usta'nın da katıldığı törende hafız Ömer Faruk Canik Kur'an-ı Kerim okudu, İl Müftüsü Mustafa Topal ise dua etti.

        Törende konuşan Vali Usta, komandoların, ülkenin varlığı, bütünlüğü ve birliği için kahramanca görev yaptığını söyledi.

        Yürütülen terörle mücadele çalışmaları sonucu güven ortamının tesisi ile ekonomik açıdan bir takım atılımlar yapılması gerektiğini ifade eden Usta, Gabar Dağı mevkisinde petrol bulunmasına değindi.

        Komandoların bu kapsamda Gabar'a gideceğini belirten Usta, şunları kaydetti:

        "Gravitesi yüksek bir petrol bulduk, ekonomimize büyük bir katkı olacak. Cari açığımızı azaltacağız ve Türkiye'nin önüne daha büyük ufuklar açacağız inşallah. Güvenlik, asayiş dışında kutsal bir göreve gidiyorsunuz. Size her konuda olduğu gibi bu konuda da güveniyoruz, inanıyoruz. Sevgili ailelerimiz askerlerimiz önce Allah'a, sonra komutanlarına emanet. Onlar bize emanet. İnanıyorum 2-3 ay sonra askerlerimizi sizlerle beraber burada karşılayacağız, onlara yaptıkları bu güzel görevden dolayı teşekkür edeceğiz. Görevinizi yaparken sizleri burada bekleyen sevenleriniz olduğunu düşünerek aşkla çalışın. Rabb'im bu kutsal yolculuğu hayırlı kılsın."

        İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt da jandarma teşkilatının kuruluşundan bugüne kadar terörle mücadele başta olmak üzere verilen her görevi başarıyla yerine getirdiğini söyledi.

        Yeşilyurt, "Şanlı tarihimizin altın sayfalarına bir destan daha yazmak için kutlu bir yola çıkıyorsunuz. Ülkemiz için son derece kritik ve ekonomik değere sahip olan petrol arama çalışması yapılan sahanın emniyet tedbirlerini almak maksadıyla sizleri dualarla ve bir bayram havasında uğurluyoruz. Yolunuz ve bahtınız açık olsun. Allah'a emanet olun." dedi.

        Konuşmaların ardından komandolar aileleriyle vedalaştıktan sonra görev yerlerine uğurlandı.

        Törene, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan da katıldı.

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